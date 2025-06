EDICTO: ORTEGA, LIDIA ADELINA EN J.N° 7976 C/GUTIERREZ, JHONNY RONALD P/EJEC. DE SENTENCIA - Autos N.º 9977/2017

ANA LAURA CAPARRÓS, Martillera Pública, matrícula 3.408, por Orden del Tercer Juzgado de Familia de Tupungato, a cargo de la Conjuez: Dra. REBECA ROPERO, en autos N.º 9977/2017, caratulados “ORTEGA, LIDIA ADELINA EN J.N° 7976 C/GUTIERREZ, JHONNY RONALD P/EJEC. DE SENTENCIA”, REMATARÁ EL DÍA DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO A LAS ONCE HORAS (11:00 hs), en la Oficina de Subastas Judiciales, Edificio II del Poder Judicial de Mendoza, Planta Baja, sito en calle San Martín N° 322, Ciudad de Mendoza, en el estado en que se encuentra y exhibe, MODALIDAD A VIVA VOZ, AL MEJOR POSTOR, con una base de PESOS SIETE MILLONES CON 00/100 ($7.000.000,00), y con posturas mínimas de incremento de los oferentes que deberán ser iguales o superiores a PESOS CINCUENTA MIL ($50.000), sin aceptarse compra en comisión (art. 268 del CPCCyT). Se trata de un automotor, dominio: DLR943, marca: Ford, tipo: pick up, modelo: RANGER XLT C/C 4X4 D, marca del motor: Ford, Nº de motor: B32546404, marca de chasis: Ford, Nº de chasis: 8AFDR13D31J167131, año: 2000. Inscripto a nombre de Gutiérrez Miranda Jhonny Ronal, CUIT: 20-92663270-2, porcentaje de titular: 50% y a nombre de Garrado Carmen Jaquelina, CUIT: 27-32752185-9, porcentaje de titular: 50%. El vehículo se encuentra en regular estado general, cuenta con cinco ruedas armadas en regular estado (se aclara que las ruedas delanteras son seminuevas), portón trasero abollado, detalle de pinturas en toda la camioneta, puerta trasera izquierda abollada, óptica delantera izquierda descolgada, parabrisa trizado, asientos delanteros y traseros rotos, falta frente de estéreo. DEUDAS Y GRAVÁMENES: DEUDA ATM impuesto automotor año 2025: $ 104.636,36. Embargos: en autos N° 7976, caratulados “ORTEGA LIDIA ADELINA EN J.Nº3021 C/GUTIERREZ JHONNY P/ INC.AUM.CUOTA ALIMENTARIA MED.CAUTELAR P/MEDIDAS PRECAUTORIAS”, originario del CUARTO JUZGADO DE FAMILIA DE TUPUNGATO, por un monto de $- al 12/11/2015. El comprador abonará en el acto de la subasta en efectivo y sin excepción: 10% de seña, 10% de comisión al Martillero, y el 4,5% de Impuesto Fiscal, y el saldo del precio al aprobarse la subasta (Art. 267 Inc. d, 276 del CPCCyT y Art. 6 Ley 9.022 y Art. 35 Inc. I ap. b Ley 3.043). Exhibición del bien: calle El Fruto sin número, Vistalba, Luján de Cuyo, los martes y jueves en horario de 17.30 a 19.30 horas. Más informes: Secretaría autorizante o Martillero: Calle San Martín 478, Piso 2 Oficina E, Luján de Cuyo, Mendoza. Tel: 2616503284, e-mail: [email protected].