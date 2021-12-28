EDICTO: NARANJO HECTOR LORENZO C/ HEREDEROS DEL SR. PELAYES MARIO ARGENTINO Y OT. P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - AUTOS NRO. 251.702

JUEZ TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA CUARTO, EN AUTOS NRO. 251.702, "NARANJO HECTOR LORENZO C/ HEREDEROS DEL SR. PELAYES MARIO ARGENTINO Y OT. P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA", NOTIFICA AL SR FAUSTO ANGEL PELAYES ANTON DE IGNORADO DOMICILIO Y/O A SUS PROBABLES SUCESORES, RESPECTO AL INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA INSCRIPTO EN MATRICULA Nº 193.769 A-1 Y A-2 DE MAIPÚ, UBICADO EN CALLE SOBRE RUTA 50 Y CALLE SAN MARTÍN, RODEO DEL MEDIO, MAIPÚ, MENDOZA; EL RESOLUTIVO DE FS. 44 QUE DICE: “MENDOZA, 13 DE NOVIEMBRE DE 2015. (…) CÓRRASE TRASLADO A LA PARTE DEMANDADA Y TERCEROS INTERESADOS EN LA FRACCIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE UBICADO SOBRE RUTA 50 Y CALLE SAN MARTÍN, RODEO DEL MEDIO, MAIPÚ, MENDOZA, POR EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS PARA QUE COMPAREZCAN, RESPONDAN Y CONSTITUYAN DOMICILIO LEGAL DENTRO DEL RADIO DEL JUZGADO BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY (ART. 21, 74, 75, 212 Y 214 DEL C.P.C.). NOTIFÍQUESE.- (…) FDO: DRA. MARÍA VERÓNICA VACAS – CONJUEZ. Y A FS. 362: “MENDOZA, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021. VISTOS Y CONSIDERANDO (…) RESUELVO: I- DECLARAR AL SR FAUSTO ANGEL PELAYES ANTON, CON DNI DESCONOCIDO, PERSONA DE IGNORADO DOMICILIO Y A SUS PROBABLES SUCESORES COMO PERSONAS INCIERTAS, CONFORME LO DISPUESTO POR LOS ARTS. 69 Y 72 DEL CPCCYT.- II- NOTIFÍQUESE EL TRASLADO DE LA DEMANDA Y DEL PRESENTE AUTO POR MEDIO DE EDICTOS, A PUBLICARSE EN EL BOLETIN OFICIAL Y DIARIO UNO POR EL TÉRMINO DE TRES DIAS, CON DOS DÍAS DE INTERVALO, BAJO RESPONSABILIDAD DE LA PARTE ACTORA; Y DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ART. 69 Y 72 DEL CPCCYT. III- OPORTUNAMENTE DESE LA INTERVENCIÓN QUE POR LEY CORRESPONDA A LA DEFENSORÍA DE POBRES Y AUSENTES QUE POR TURNO CORRESPONDA. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE”.-
Diario Uno Edictos, Solicitadas y Convocatorias
28 de diciembre de 2021 - 00:00