EDICTO: MONTEMAR CIA.FIN. S.A. C/ CAHUASIRE IVANA JACQUELINA S/ PROCESO CONOCIMIENTO - Autos Nro. 8.590

Dra. Constanza Marina Dominguez Juez, titular este TRIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA DE PAZ DE LUJAN DE CUYO, NOTIFICA a los Señores CAHUASIRE, IVANA JACQUELINA, Documento 42.750.829, de las siguientes resoluciones en los autos Nro. 8.590, caratulados "MONTEMAR CIA.FIN. S.A. C/ CAHUASIRE IVANA JACQUELINA S/ PROCESO CONOCIMIENTO": A fecha. 44, el Juzgado proveyó: "Lujan de Cuyo, Mendoza, 20 de Diciembre de 2024. AUTOS Y VISTOS : ... RESULTA: ... CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I- HACER LUGAR a la demanda interpuesta por MONTEMAR CIA FIN. S.A. Contra la Señora CAHUASIRE IVANA JACQUELINA, D.N.I. 42.750829 y en consecuencia condenarlo para que en el plazo de DIEZ (10) DIAS de firme y ejecutoriada la presente abone a la actora la suma de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 64/100 ($ 23598,64) con más los intereses pactados los que deberán ser estimados desde la fecha de la mora: 01/04/2022 conforme los considerandos, más IVA sobre intereses y costas hasta su efectivo pago. II- IMPONER las costas a la parte demandada por resultar vencida (art. 36 del C.P.C.C. y T.). III- REGULAR los honorarios profesionales a la Dra. MARIA JOSE SANCHEZ BACA en la suma de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE ($ 4.719,72) , sin perjuicio de los complementarios y alícuota que por I.V.A. pudiera corresponder (arts. 19 y 31 de la ley 9.131). NOTIFÍQUESE DE OFICIO AL ACTOR EN EL DOMICILIO LEGAL CONSTITUIDO Y A SU PROFESIONALES EN SUS CASILLAS OFICIALES. NOTIFÍQUESE AL DEMANDADO EN EL DESPACHO DE LA 3° DEFENSORIA CIVIL CON REMISION DE AUTOS. Dra Constanza Marina Dominguez. Juez.- "Y a fs. 46 el Juzgado proveyó "Luján de Cuyo, Mendoza. 26 de diciembre de 2024. Notifíquese como se solicita al demandado, por intermedio de edictos publicados por un día en el B.O. , y en el diario UNO. PREVIO, acompañe la actora proyecto de edicto para su control y firma. Fecho, cúmplase con la notificación a la Tercera Defensoría Civil ordenada a fs. 45 in fine. Oportunamente, cúmplase por Mesa de Entradas. Dra Constanza Marina Dominguez.- Juez.-".-