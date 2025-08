EDICTO: MODICA GLADYS MARIA C/ HORCONES S.A. Y OTROS P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos N.º CUIJ: 13-07480061- 5((012054-417249))

Juez del Tribunal de Gestión Asociada en lo Civil, Comercial y Minas N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial en los autos N.º CUIJ: 13-07480061- 5((012054-417249)) MODICA GLADYS MARIA C/ HORCONES S.A. Y OTROS P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA” Notificar a Terceros interesados del resolutivo de fs 38 y el decreto de fs 44 en sus partes pertinentes, a fs 38: “MENDOZA, 07 de Mayo de 2025. RESULTA: CONSIDERANDO: RESUELVO: I.-Hacer lugar a la demanda entablada por la Sra. Gladys María Módica , en consecuencia, otorgarle título supletorio a su favor respecto del inmueble ubicado en el Edificio LOMAS BLANCAS, Ruta Nacional Nº 7 s/n, Centro de Esquí Penitentes, Las Heras, Mendoza, individualizado como Unidad 34, Piso 2 Departamento 2 (2-2), con una superficie propia de 45,85 m2 y común de 57,29 m2, haciendo un total de 103,14 m², padrón territorial Nº 03-41408-3 y nomenclatura catastral Nº 03- 15-03-0001-000004-0034-5, designación hotelera Dpto. 306, inscripto actualmente en el Registro de la Propiedad Raíz en la MATRÍCULA SIRC Nº 300558029. declarándose que se habría cumplido el plazo de prescripción en el año 2012.-II.- Ordenar que firme la presente resolución y previo acompañar el certificado catastral de la propiedad antes individualizada (art. 45 Ley 5908) y las conformidades profesionales correspondientes, y el pago de la Tasa de Justicia correspondiente se oficie a las reparticiones públicas a efectos de su anotación. III.- Imponer las costas en el orden causado (art. 35 y 36 del CPCCyT). IV. -Diferir la regulación de honorarios de los profesionales actuantes hasta tanto se aporten elementos para realizarla de acuerdo a lo dispuesto por el art. 9, inc. G) de la Ley N.º 9131. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE oficiosamente a la parte actora, a cargo de ésta a la demandada declarada rebelde en su domicilio social, y Décimo Novena Defensoría Oficial de Pobres y Ausentes interviniente por los posibles terceros interesados.” A fs. 44: “Mendoza, 19 de Junio de 2025. Téngase presente lo solicitado y atento la existencia de terceros interesados, cúmplase la publicación edictal en el díario Uno y en el Boletin Oficial la sentencia obrante en autos y por el termino de un día de conformidad a lo dispuesto por el art. 72 inc IV del CPCCyT.-”