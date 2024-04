EDICTO: MECINA CHAVEZ, Nora c/. CHAVEZ ARMIJO, Luis p/. Priv. Resp. Parental - Autos n°1.541/2017

JUEZ DEL TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL DE FAMILIA – LAS HERAS - MENDOZA – Dra. Natalia Rebeca ROPERO, en autos n°1.541/2017, “MECINA CHAVEZ, Nora c/. CHAVEZ ARMIJO, Luis p/. Priv. Resp. Parental”, NOTIFICA al demandado, Señor Luis Guillermo CHÁVEZ ARMIJO, C.I. chilena n°15967179-8, que sentenció: “AUTOS Y VISTOS: …- RESULTA:…- CONSIDERANDO:…- RESUELVO: I.- Hacer lugar a la demanda interpuesta y en consecuencia, ordenar la PRIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL del Sr. LUIS GUILLERMO CHÁVEZ ARMIJO, C.I. chilena N° 15967179-8 , en relación a la joven GIULIANA ISABELLA CHÁVEZ MECINA, D.N.I. n° 49.083.698, por la causal prevista en el art. 700 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación, quedando la responsabilidad parental exclusivamente a cargo de la progenitora Sra. NORA ELIZABETH MECINA CHÁVEZ , D.N.I n° 28.757.345. II.- Ordenar la SUPRESIÓN del apellido paterno de la joven GIULIANA ISABELLA CHÁVEZ MECINA, D.N.I. n° 49.083.698. En consecuencia, disponer la inmovilización de la partida de nacimiento registrada en el Libro Registro N° 9629, Acta N° 2219, de la Oficina del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas denominada “Emilio Civit”, Departamento Capital, y la expedición de una nueva partida en la cual deberá constar la inscripción como GIULIANA ISABELLA MECINA, D.N.I. n° 49.083.698 , anotándose marginalmente la privación de la responsabilidad parental ordenada en el punto que antecede. III.- Imponer las costas al demandado, por resultar vencido (art. 36 inc. V del C.P.C.C.y T.) IV.- Regular los honorarios profesionales del Dr.. MATÍAS LUJÁN, en la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO CON 21/100 ($678.054,21), equivalente a tres (3) jus, en función de lo dispuesto por el art. 9 bis inc. i)5 de la Ley 9.131. V.- Atento el domicilio ignorado de la parte demandada, NOTIFIQUESE la presente resolución a la parte actora y a la Décima Defensoría Civil , de manera electrónica . REGISTRESE. NOTIFIQUESE. OFICIESE. EXPIDASE COPIA CERTIFICADA.- Dra. Rebeca Natalia Ropero Conjueza de Familia y Violencia Familiar”.-