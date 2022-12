EDICTO: MATEU ANTONIO DANIEL C/ PRAT LUIS JAVIER – SAGARRAGA MATILDE ROSA Y VAÑEK MARIA ALEJANDRA P/ SIMULACIÓN - Autos N° 267.047

JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE GESTION ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, en los autos N° 267.047 caratulados “MATEU ANTONIO DANIEL C/ PRAT LUIS JAVIER – SAGARRAGA MATILDE ROSA Y VAÑEK MARIA ALEJANDRA P/ SIMULACIÓN”, NOTIFICA al Sr. LUIS JAVIER PRAT, DNI N° 31.812.089, persona de ignorado domicilio, la siguiente resolución: “Mendoza, 01 de Agosto de 2022. VISTOS Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: I. APROBAR, en cuanto por derecho corresponda la información sumaria rendida y en consecuencia, declarar que el demandado Sr. LUIS JAVIER PRAT, DNI N° 31.812.089 es persona de IGNORADO DOMICILIO al solo y único efecto del trámite del presente juicio. II. Disponer en consecuencia se notifique al mismo en forma edictal el presente y el decreto de fs. 46. Dicha notificación se efectuará por el término de ley en el BOLETÍN OFICIAL y DIARIO "UNO" (Art.68, 69 y 72 del CPCCyT). III. Oportunamente, dese intervención al Defensor de Pobres y Ausentes en turno.- PUBLÍQUESE. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. Dra. CECILIA LANDABURU JUEZ” y a fs. 46: “Mendoza, 12 de Marzo de 2021.... Atento a lo solicitado y constancias de autos, de la demanda interpuesta, TRASLADO a los demandados con citación y emplazamiento de VEINTE DÍAS para que comparezcan, respondan, ofrezcan prueba y constituyan domicilio legal dentro del rad io de este Juzgado, bajo apercibimiento de ley (arts. 21, 74, 75, 156 , 160 y 161 del C.P.C.C.Y.T ). Téngase presente lo demás expuesto y la prueba ofrecida para su oportunidad NOTIFÍQUESE a los demandados conjuntamente con el auto de fs. 26/29 (art. 112 inc 4 CPCCyT)…DRA. CECILIA LANDABURU Juez” y a fs. 26: TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA-SEGUNDO PODER JUDICIAL MENDOZA “Mendoza, 16 de Junio de 2020. AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: … II.- Tener al Dr. Miguel S. Mateu Romero por presentado, parte y domiciliado en el carácter invocado, en mérito al escrito de ratificación que se acompaña a fs. 21. III.- Bajo exclusiva responsabilidad del peticionante, hacer lugar a la medida precautoria de no innovar sobre los inmuebles inscriptos en la Matrícula SIRC N° 800309231 (Matrícula anterior 309231/8) sito en conjunto “Las Palmeras” con frente a calle 25 de Mayo 550/576 PB departamento San Martín, provincia de Mendoza, y en la Matrícula SIRC N° 800306218 (Matrícula anterior 306218/8) sito en conjunto “Las Palmeras” con frente a calle 25 de Mayo 550/576 piso 1, departamento San Martín, provincia de Mendoza. OFÍCIESE a la DIRECCIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS Y ARCHIVO JUDICIAL DE LA PROVINCIA a los fines de la toma de razón de lo ordenado en la presente. … OPORTUNAMENTE NOTIFÍQUESE a la parte demandada (art. 112 inc. 4° del CPCCTM). … DRA. CECILIA LANDABURU Juez”.-