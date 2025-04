EDICTO: Mariano Rodriguez, Agrimensor - EX-2025-02682746-GDEMZA-DGCAT_ATM.

Mariano Rodriguez, Agrimensor, mensurará 8659.49m2 aproximadamente, gestión de mensura para Título Supletorio 14159 Decreto 5756/58 y modificatorias, de AGRICOLA DON JOSE S.R.L. pretendido por SUMBAY CORINA ubicado en Callejón Blanco S/N°, esq. Prolongación calle Lamadrid (esquina Noreste), Ciudad, Tupungato, Mendoza. Límites: N: c/ Filos de Mendoza S.A., S: c/ Callejón Blanco, E: c/ Balestra Juan Carlos, O: c/ Prolongación calle Lamadrid. Abril 29. Hora: 14:00. EX-2025-02682746-GDEMZA-DGCAT_ATM.