EDICTO: MANZANO MARIA DOLORES C/ PASTEN HILDA P/ ACCIÓN REALES - Expte N° CUIJ: 13-07271138-0((042051-1891))

Tribunal de Gestión Judicial Asociada Civil, TUNUYAN, 4ta Circ. Expte N° CUIJ: 13-07271138-0((042051-1891)), caratulados MANZANO MARIA DOLORES C/ PASTEN HILDA P/ ACCIÓN REALES. cita a todos los que se consideren con derecho al bien inmueble pretendido en calle Alte Brown y esquina Hipolito Yrigoyen, N° 91, planta alta dpto. 1, departamento de Tupungato, provincia de Mendoza, Inscripto en el Registro de la Propiedad Matricula N° 14/ 404889, Asiento A – 1,Superficie según título 105,96mts2 y según Mensura 105,96mts2, Nomenclatura Catastral n°14- 01 – 0020 – 0000|8 – 0003 - 9, Padrón de Renta (hoy ATM) N° 14 – 04199 - 03,Padron Municipal N° B – 4773 - 03 .Derecho Riego, no posee derecho, no tiene pozo. para que comparezcan, respondan y constituyan domicilio legal y procesal electrónico en el término de VEINTE DIAS de anoticiados, bajo apercibimiento de Ley ((Arts. 156, 160, 21, 74, 75, 209 y cc del C.P.C.C. y T.).-