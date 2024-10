EDICTO: MANSILLA JUAN CARLOS C/ GALLANO DE GARCIA ALICIA CLARA - GARCIA ANTODIE ANTONIO - LEOCADIA ESPERANZA GARCIA DE TAPIA Y TEOCRECIA OFELIA GARCIA DE TAPIA HEREDEROS DE GARCIA DIAGO JOSE P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos N° 269.675

DRA. FABIANA MARTINELLI -JUEZ – PRIMER TRIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS - Autos N° 269.675 caratulados MANSILLA JUAN CARLOS C/ GALLANO DE GARCIA ALICIA CLARA - GARCIA ANTODIE ANTONIO - LEOCADIA ESPERANZA GARCIA DE TAPIA Y TEOCRECIA OFELIA GARCIA DE TAPIA HEREDEROS DE GARCIA DIAGO JOSE P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. Mendoza, 01 de septiembre del 2022.- ...De la demanda interpuesta, dese TRASLADO a los herederos denunciados del titular registral por el término de VEINTE (20) DÍAS para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituyan domicilio legal dentro del radio del Juzgado (artículos 21, 72 inc. III, 74, 75, 160, 209, 210 del CPCCyT). ... Fdo. Dra. Fabiana Martinelli Juez” A fs. 47 el Tribuna resolvió: “Mendoza, 13 de agosto del 2024. AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:...RESUELVO: I- Declarar a los PRESUNTOS HEREDEROS DE ALICIA CLARA GALLANO como personas inciertas y de ignorado domicilio en los términos de los arts. 69 y 72 inc. II del CPCCYT. II- PREVIO a todo, preste el juramento del art. 69 del CPCCyT. III.- Cumplido lo anterior, notifíquese el traslado de la demanda y el presente auto por medio de edictos, a publicarse en el BOLETIN OFICIAL Y DIARIO UNO por el término de TRES (3) DIAS, con dos días de intervalo, bajo responsabilidad de la parte actora. III- Oportunamente, dese intervención a la Defensoría Oficial en turno. NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE”. Fdo. Dra. Fabiana Martinelli - Juez