EDICTO: JACOMES GRACIELA ELENA C/ COOPERATIVA DE VIVIENDA B° ANDINA I LIMITADA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - EXPTE. Nº 268.650

JUEZ: DRA. CECILIA LANDABURU. TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA - SEGUNDO. EXPTE. Nº 268.650, CARATULADO “JACOMES GRACIELA ELENA C/ COOPERATIVA DE VIVIENDA B° ANDINA I LIMITADA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, PONE EN CONOCIMIENTO DE TERCEROS INTERESADOS LO RESUELTO A FS. 14 DE AUTOS, EN SU PARTE PERTINENTE: “MENDOZA, 02 DE DICIEMBRE DE 2020. (...) HÁGASE SABER A LOS POSIBLES TERCEROS INTERESADOS SOBRE EL BIEN QUE SE PRETENDE USUCAPIR UBICADO EN MANZANA B LOTE 08 DEL BARRIO ANDINA I, LA INICIACIÓN DEL PRESENTE PROCESO POR MEDIO DE EDICTOS QUE DEBERÁN PUBLICARSE POR CINCO DÍAS EN FORMA ALTERNADA EN EL BOLETÍN OFICIAL Y DIARIO UNO. (...) DRA. CECILIA LANDABURU - JUEZ -”.- TITULAR REGISTRAL: COOPERATIVA DE VIVIENDA B° ANDINA I LIMITADA. UBICACIÓN: CALLE PEDRO DEL CASTILLO 1681. B° ANDINA I . PERDRIEL. LUJÁN DE CUYO. MENDOZA. INSCRIPCIÓN: N° 12609 (4TA INSCRIPCIÓN) FS. 751 TOMO 50-E DE LUJÁN DE CUYO.
27 de junio de 2022 - 00:00