EDICTO: Ingeniero Agrimensor Jonathan Leiva - EX-2025-05954901-GDEMZA-DGCAT_ATM.

Ingeniero Agrimensor Jonathan Leiva mensurará aproximadamente 171.22m² Gestión Título Supletorio Ley 14159 y modificatoria, propiedad de MARCOS HURVITZ Y MARIA HURVITZ DE HURVITZ, pretendido por FLAVIA CARINA MACLIN, JUAN ARIEL MACLIN, MARCELO ALEJANDRO MACLIN, ROXANA EVELINA MACLIN, JUAN DOMINGO MACLIN, ELIZABETH GABRIELA MACLIN. Límites: Norte: Sivincha Negron Magdonia, Sur: Calle Hipólito Yrigoyen, Este: Viscarra Jonathan Yamil Oeste: Calle Colon. Ubicación Calle Colon nº 1337, General Belgrano, Guaymallén. Agosto 18. Hora: 11:00. EX-2025-05954901-GDEMZA-DGCAT_ATM.