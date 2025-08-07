EDICTO: Ingeniero Agrimensor David De Francesco - EX-2025-05936196- -GDEMZA-DGCAT_ATM.

-
Ingeniero Agrimensor David De Francesco mensurará 151,05m² propiedad de VEGA PAMELA ESTEFANIA. Ubicada en CCIF S/N° con salida a Calle Julio Argentino Roca N°1537, Coquimbito, Maipú. Agosto 18. Hora: 09:00. EX-2025-05936196- -GDEMZA-DGCAT_ATM.
Publicado: 07, 08 y 11/08/2025.-