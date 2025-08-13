EDICTO: Ing. Agrimensor Carlos Soto - EX-2025-06132937-GDEMZA-DGCAT-ATM.

Ing. Agrimensor Carlos Soto mensurara Polígono I 405m2 propietario SOCIEDAD COMERCIAL COLECTIVA MICIELI ALTERIO Y COMPAÑÍA, Benjamín Matienzo 1541 Centro Godoy Cruz, Polígono II TIT I Y TIT II 324m2 Y 324m2 SOCIEDAD MICIELI ALTERIO Y COMPAÑÍA SOCIEDAD COMERCIAL COLECTIVA, Benjamín Matienzo 1535 centro Godoy Cruz. Los tres títulos citados pretendida por RAUL OSCAR AUDANO, mensura para título supletorio Ley 14159 y modificatorias. Limites: polígono I, Norte: Dardo Schulze y Emission S.A; Este: el propietario polígono II TIT II; Sur: calle Benjamín Matienzo; Oeste: Jorge Zlobec y Alfredo Vázquez; polígono II TIT II, Norte: Emission S.A; Este: propietario polígono II TIT I; Sur: calle Benjamín Matienzo; Oeste: polígono I polígono II TIT I; Norte: Emission S.A; Este: Juan Carlos Tobar Robledo Isax Luis Abraham; Sur: calle Benjamín Matienzo; Oeste: Polígono II TIT II. Agosto 23. Hora: 09:00. EX-2025-06132937-GDEMZA-DGCAT-ATM.