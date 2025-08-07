EDICTO: FERNANDEZ CLARA LUZ Y GILYAN OSCAR ANDRES P/SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-07868667-1((012054-421567)).

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por los causantes Sres. CLARA LUZ FERNANDEZ DNI 93.261.041 y OSCAR ANDRES GILYAN DNI 6.887.011, haciéndoles saber que deben presentarse ante el Tribunal (sito en Avenida España 480 Ciudad de Mendoza) acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-07868667-1((012054-421567)). FERNANDEZ CLARA LUZ Y GILYAN OSCAR ANDRES P/SUCESIÓN. Fdo. Dra. Marcela Paola Luján Puerto. Conjuez.