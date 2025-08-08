EDICTO: Facundo Barroso, Agrimensor - EX-2025-05831580- -GDEMZA-DGCAT_ATM.

Facundo Barroso, Agrimensor, mensurará 151.97m2 aprox propiedad de JOSEFA RODRIGUEZ de ORDOVINI, ubicada en calle Lago Palena Nº 2413 – B° Fuchs I, Dto. Trapiche, Godoy Cruz, Mza. Agosto 16. Hora: 08:00. EX-2025-05831580- -GDEMZA-DGCAT_ATM.