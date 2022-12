EDICTO: ENGELMAN ANABELLA AYELEN C/ MAIZENQ CRISTIAN NELSON Y GENTIL LEONOR BEATRIZ P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - Autos N°: 272507

Juez del Tribunal de Gestión Asociada Civil N°1, Autos N°: 272507 caratulados: “ENGELMAN ANABELLA AYELEN C/ MAIZENQ CRISTIAN NELSON Y GENTIL LEONOR BEATRIZ P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO”: “Mendoza, 22 de Noviembre de 2022. VISTOS Y CONSIDERANDO: Que el Dr. Ariel Marini por la parte actora, inicia información sumaria a fin de notificar el traslado de la presente demanda al Sr. Cristian Nelson Maizenq D.N.I. 21.955.866 , mediante la publicación por edictos. Que obran en autos los oficios informados de la Policía de Mendoza y de la Cámara Nacional Electoral de Mendoza. Que corrida vista al Agente Fiscal, éste dictamina manifestando que no tiene objeciones que formular a la información sumaria ofrecida y rendida en autos. Que la jurisprudencia tiene dicho: “partimos de la base que la información sumaria tiene como objeto acreditar ante los tribunales hechos o situaciones de hecho, a fin de que, resolución mediante que los reconozca, puedan gozar de los beneficios y/o prerrogativas que eventualmente le pudiera corresponder. Así lo consigna correctamente la resolución apelada, a lo que corresponde agregar que en este proceso tramitado inaudita parte la resolución a que se arriba es sin perjuicio del derecho de terceros”. Fallo del 16-06-94, “Rodríguez Antonio Luis Gregorio”, 4ta. Cám. Civ. De Mza., L.A. 130-474. Que de acuerdo a las pruebas rendidas en autos, dictamen fiscal, resulta acreditado lo expuesto por el peticionante por lo que, RESUELVO: IDeclarar al Sr. Cristian Nelson Maizenq D.N.I. 21.955.866 persona de domicilio ignorado. II- Notifíquese el traslado de la demanda y del presente auto por medio de edictos, a publicarse en el BOLETIN OFICIAL Y DIARIO UNO por el término de TRES DIAS, con dos días de intervalo, bajo responsabilidad de la parte actora; y de conformidad a lo dispuesto por el art. 69 y 72 del CPCCYT. III- Oportunamente dese la intervención que por ley corresponda a la Defensoría de Pobres y Ausentes que por turno corresponda. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE. VB. FIRMADO: SIMON GRACIELA BEATRIZ. JUEZ”. Asimismo, el Tribunal decretó a fs. 2: “Mendoza, 09 de Mayo de 2022. Proveyendo la presentación correspondiente al siguiente identificador EKNPD41450- EFMPW41450 Téngase al DDr. IVAN YOMA, en nombre y representación del Sr. ENGELMAN ANABELLA AYELEN por presentado, parte y domiciliado en el carácter invocado a mérito del escrito ratificatorio acompañado. De la demanda interpuesta, TRASLADO al demandado con citación y emplazamiento de VEINTE DÍAS para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio legal dentro del radio de este Juzgado, bajo apercibimiento de ley (arts. 21, 74, 75, 156, 160 y 161 del C.P.C.C.Y.T). NOTIFÍQUESE conforme las pautas de la Acordada 28243- “Política de notificaciones accesibles” cuyos modelo puede extraerse de la página del Poder Judicial. Como se solicita cítese en garantía a FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS para que en el término de VEINTE DÍAS comparezca, responda, ofrezca pruebas y constituya domicilio legal dentro del radio de este Juzgado, bajo apercibimiento de ley (21, 74, 75, 156, 160 y 161 del C.P.C.C.Y.T y art. 118 de la Ley de Seguros). NOTIFÍQUESE. AEV PENAL: Atento a lo ofrecido OFÍCIESE Al Juzgado Administrativo de Transito de la Municipalidad de Godoy Cruz a fin de que remita el acta vial n°A104403.-, ofrecido en calidad de AEV para estos autos,o bien INFORME el lugar de radicación actual del mismo. En caso de no poder dar cumplimiento a lo solicitado, autorice la extracción de copias certificadas a cargo del peticionante. Hágase saber a la parte que es a su cargo la incorporación del mismo , sin perjuicio de su oportuna admisión. Su no obtención no impedirá la realización de la audiencia que oportunamente se fijará (art. 46 inc. 5 del CPCCyT). Téngase presente lo demás manifestado y la prueba ofrecida para su oportunidad y en cuanto por derecho corresponda. LI. FIRMADO: SIMON GRACIELA BEATRIZ. JUEZ”.