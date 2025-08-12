EDICTO: EDEMSA C/ SALVO ESTRELLA JUDITH P/ COBRO DE PESOS - Autos N°8735

TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA DE PAZ Y CONTRAVENCIONAL DE LUJAN, autos N°8735 caratulados “EDEMSA C/ SALVO ESTRELLA JUDITH P/ COBRO DE PESOS, Notifica a SALVO ESTRELLA JUDITH DNI 18.506.249, con domicilio DESCONOCIDO, lo ordenado a fs. 16: "Luján de Cuyo, 29 de febrero de 2024. Por presentada la Dra. Brigitte SCHWERS en nombre y representación del EDEMSA, por parte, y domiciliado real, legal, electrónica y procesalmente en el carácter invocado, conforme poder general para juicios, con el patrocinio letrado de los Dres. Alberto Ruiz MASUD y Silvana PANNOCCHIA. Téngase presente la prueba ofrecida y lo demás expuesto para su oportunidad y en cuanto por derecho corresponda. De la demanda de conocimiento incoada, TRASLADO a la parte demandada SRA. SALVO ESTRELLA JUDITH por el término de VEINTE DÍAS, con citación y emplazamiento para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio legal dentro del radio del Juzgado bajo apercibimiento de ley (art. 17, 21,74, 75,160 todos del C.P.C.C.y T. y Art. 24 de la LDC). NOTIFÍQUESE AL DEMANDADO conforme acordada 28.565.- CA. DRA.SILVIA MABEL ZOGBI. Juez” Y lo ordenado a fs. 35: “Lujan de Cuyo, Mendoza, 28 de Julio de 2025.....I- Aprobar la información sumaria rendida y en consecuencia, bajo la responsabilidad de la actora, declarar que el demandado SALVO ESTRELLA JUDITH , D.N.I. N.º 18506249 es de ignorado domicilio. II- Ordenar se notifique el traslado de la demanda de fs.16, y el presente auto, mediante edictos a publicarse TRES VECES CON UN INTERVALO DE DOS DIAS en Boletín Oficial, y Diario UNO, a cargo de la actora; por cédula electrónica al Colegio de Abogados de esta Primera Circunscripción Judicial y e oficio por el Tribunal y en la página del Poder Judicial, mediante el sistema de Listas Diarias (Art. 72 inc. II y III del C.P.C.C.yT.).III- De la presente resolución notifíquese a la Sra. Agente Fiscal y publicados que sean los edictos, dese vista al Sr. Defensor de Pobres y Ausentes en turno. NOTIFÍQUESE A LA ACTORA EN SU DOMICILIO LEGAL Y A LA SRA AGENTE FISCAL EN SU CASILLA OFICIAL DE OFICIO. PASE AL SEÑOR RECEPTOR.MACDRA.SILVIA MABEL ZOGBI Juez