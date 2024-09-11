EDICTO: FE DE ERRATAS-DURAN VANESA JACQUELINA C/ PICON CABRERA GASTON MAXIMILIANO Y PICON GASTON JUAN MARCELO P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - FE DE ERRATAS AUTOS N° 415428

FE DE ERRATAS AUTOS N° 415428 El CUARTO TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MNINAS DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL - en autos N° 415428 caratulados "DURAN VANESA JACQUELINA C/ PICON CABRERA GASTON MAXIMILIANO Y PICON GASTON JUAN MARCELO P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO" ha resuelto a fs. 32 “Se aclara que el edicto publicado en autos n° 415.428 “DURAN VANESA JACQUELINA C/ PICON CABRERA GASTON MAXIMILIANO Y PICON GASTON JUAN MARCELO P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO” de fechas 13, 15 y 17/05/2024 corresponde al CUARTO TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL””.