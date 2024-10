EDICTO: DEL OLMO JOAQUIN C/ JOSE MANSUR E HIJO SRL Y ALONSO RAMIRO P/ PROCESO DE CONSUMO - AUTOS N° CUIJ: 13-07367930-8((012054-416332))

JUEZ DEL TRIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA-CUARTO PODER JUDICIAL MENDOZA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, NOTIFICA AL SR. RAMIRO ALONSO DNI 33.761.648, CODEMANDADO EN AUTOS N° CUIJ: 13-07367930-8((012054-416332)) “DEL OLMO JOAQUIN C/ JOSE MANSUR E HIJO SRL Y ALONSO RAMIRO P/ PROCESO DE CONSUMO” y persona declarada de ignorado domicilio, que en dichos autos se han dictado las siguientes resoluciones: A FS. 08, “MENDOZA, 26 DE FEBRERO DE 2024. TÉNGASE PRESENTE EL INFORME ACOMPAÑADO, EMITIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ Y POR CUMPLIDA LA DILIGENCIA PRELIMINAR. TÉNGASE PRESENTE LA PRUEBA OFRECIDA Y LO DEMÁS EXPUESTO PARA SU OPORTUNIDAD Y EN CUANTO POR DERECHO CORRESPONDA. DE LA DEMANDA DE CONOCIMIENTO INTERPUESTA TRASLADO A LA PARTE DEMANDADA JOSÉ MANSUR E HIJO SRL Y SR. RAMIRO ALONSO POR EL PLAZO DE VEINTE (20) DÍAS CON CITACIÓN Y EMPLAZAMIENTO PARA QUE COMPAREZCA, RESPONDA, OFREZCA PRUEBA Y CONSTITUYA DOMICILIO PROCESAL ELECTRÓNICO (ARTÍCULOS 21, 74, 75, 160, 161 Y CONCORDANTES DEL CPCCYT). NOTIFÍQUESE EN EL DOMICILIO INDICADO POR LA ACTORA, CONFORME LAS PAUTAS DE LA ACORDADA N° 28243 “POLÍTICA DE NOTIFICACIONES ACCESIBLES”, MODIFICADA POR ACORDADA N° 28565. DESE INTERVENCIÓN AL MINISTERIO FISCAL (ART.206 INC. 4) DEL CPCCYT). NOTIFÍQUESE CON REMISIÓN DE AUTOS. HÁGASE CONOCER EL INICIO DE LA PRESENTE CAUSA A ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA, CAJA FORENSE Y COLEGIO DE ABOGADOS A LOS FINES DISPUESTOS POR EL ART. 204 INC. I DEL CPCCYT. NOTIFÍQUESE POR EL TRIBUNAL – PASE A RECEPTORES. A FS. 38, “MENDOZA, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024. VISTOS:…: CONSIDERANDO:…RESUELVO: I- DECLARAR AL SR. RAMIRO ALONSO COMO PERSONA DE IGNORADO DOMICILIO. IINOTIFÍQUESE EL TRASLADO DE LA DEMANDA Y DEL PRESENTE AUTO POR MEDIO DE EDICTOS, A PUBLICARSE EN EL BOLETIN OFICIAL Y DIARIO UNO POR EL TÉRMINO DE TRES DIAS, CON DOS DÍAS DE INTERVALO, BAJO RESPONSABILIDAD DE LA PARTE ACTORA; Y DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ART. 69 Y 72 DEL CPCCYT. III- OPORTUNAMENTE DESE LA INTERVENCIÓN QUE POR LEY CORRESPONDA A LA DEFENSORÍA DE POBRES Y AUSENTES QUE POR TURNO CORRESPONDA. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE. FDO. MUNAFO FABIANA – JUEZ.-”