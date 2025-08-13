EDICTO: CUEVAS DOLORES Y SAPUNAR ROSA MONICA EDITH P/ SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-07843485-0((012054- 421229)).

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por los causantes Sres. DOLORES CUEVAS DNI (LC) 8.330.284 y ROSA MONICA EDITH SAPUNAR DNI 13.569.258, haciéndoles saber que deben presentarse ante el Tribunal (sito en Avenida España 480 Ciudad de Mendoza) acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) das CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-07843485-0((012054- 421229)). CUEVAS DOLORES Y SAPUNAR ROSA MONICA EDITH P/ SUCESIÓN. Fdo. Dra. Marcela Paola Lujan Puerto. Conjuez.