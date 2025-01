EDICTO: COPPARONI S.A

COPPARONI S.A. - ESCISIÓN: De acuerdo con lo establecido por el artículo 88 de la ley 19.550 COPPARONI S.A., CUIT 30-67635148-1, con domicilio de su sede social en Carril Rodriguez Peña 1000, Maipú, Provincia de Mendoza, inscripta en la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de la Provincia de Mendoza mediante resolución N° 429 de fecha 28 de junio de 1996, COMUNICA que la Asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha 30 de diciembre de 2024, aprobó por unanimidad la escisión societaria mediante la figura jurídica prevista en el artículo 88 apartado II y concordantes de la Ley General de Sociedades, por la que COPPARONI S.A., sin disolverse, destina parte de su patrimonio a la creación de dos nuevas sociedades que continuarán realizando las operaciones que la sociedad escindente realiza con los bienes escindidos. Según Balance Especial de Escisión al 31/10/2024 COPPARONI S..A. cuenta con un activo de $22.374.945.103,44; pasivo de $7.122.031.044,50, y Patrimonio neto de $15.252.914.058,94. Se aprobó escindir parte de su patrimonio, en los términos del art. 88, II. Ley 19550, para la constitución de dos nuevas sociedades que se denominarán RJC S.A. y Desarrollos R88 S.A., ambas con domicilio en la Provincia de Mendoza. Como consecuencia de la escisión, a RJC S.A., se destina un activo de $138.210.400,00 y un patrimonio neto de $138.210.400,00. No se transmiten Pasivos. Tendrá un capital social de $ 138.210.400,00, compuesto por 1.382.104 acciones de $ 100,00 valor nominal cada una y su sede social en la calle Rodriguez Peña 1.000, Luzuriaga, Maipú, Mendoza; y a Desarrollos R88 S.A., se destina un activo de $2.716.850.800,00 y un patrimonio neto de $2.716.850.800,00. No se transmiten Pasivos. Tendrá un capital social de $2.716.850.800,00, compuesto por 27.168.508 acciones de $ 100,00 valor nominal cada una y su sede social en la calle Rodriguez Peña 1.000, Luzuriaga, Maipú, Mendoza. Los acreedores podrán ejercer el derecho de oposición en la sede social de la sociedad escindente situada en calle Rodriguez Peña 1.000, Luzuriaga, Maipú, Provincia Mendoza, de lunes a viernes de 9:00 hs a 16:00 hs, dentro de los quince (15) días desde la última publicación de este edicto, conforme lo dispone el art. 88 inc. 5 Ley 19.550.