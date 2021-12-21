EDICTO: BRIZUELA, MARCELO DAVID Y VILLAFAÑE ORMEÑO, SERGIO DANIEL P/ EMPLAZAMIENTO PARA INICIAR SUCESIÓN - Autos N° 272.250

JUEZ: PATRICIA D. FOX, SEGUNDO TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA EN LO CIVIL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, Autos N° 272.250 “BRIZUELA, MARCELO DAVID Y VILLAFAÑE ORMEÑO, SERGIO DANIEL P/ EMPLAZAMIENTO PARA INICIAR SUCESIÓN” NOTIFICA A LOS PRESUNTOS HEREDEROS DESCONOCIDOS O DE INGNORADO DOMICILIO DE LILIANA ELIZABETH LUENGO DNI 14.485.982 LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: “MENDOZA, 02 DE NOVIEMBRE DE 2.021 … EMPLÁZASE A LOS PRESUNTOS HEREDEROS DE LILIANA ELIZABETH LUENGO DNI 14.485.982 EN EL LPLAZO DE TREINTA DÍAS A PROMIVOER EL JUICIO SUCESORIO DEL MISMO, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER INICIADO POR LOS TERCEROS INTERESADOS…. NOTIFÍQUESE EL EMPLAZAMIENTO ORDENADO A LOS PRESUNTOS HEREDEROS DESCONOCIDOS O DE IGNORADO DOMICILIO POR MEDIO DE EDICTOS A PUBLICARSE POR TRES VECES EN UN MES EN EL BOLETÍN OFICIAL Y DIARIO UNO… DRA. PATRICIA FOX-JUEZ”.-
Diario Uno Edictos, Solicitadas y Convocatorias
21 de diciembre de 2021 - 00:00