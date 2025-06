EDICTO: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES C/ MONTON JORGE LUIS P/ MONITORIO - CUIJ_ 13-07325192-8 (011851-19474))

DRA. VIVIANA ISGRO DE MOSTACCIO – Juez en autos CUIJ_ 13-07325192-8 (011851-19474)) "BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES C/ MONTON JORGE LUIS P/ MONITORIO" notifica al Sr. JORGE LUIS MONTON, D.N.I. N° 26.992.442 el siguiente proveído a fs. 8:"Mendoza, 11 de Septiembre de 2023... Cómo se solicita, cítese a MONTON JORGE LUIS DNI: 26.992.442 para que comparezca a reconocer firma de la documentación acompañada dentro de los tres días hábiles posteriores a su notificación, en días y horarios de audiencia (lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs), bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 233 inc. I, 1) del CPCCYT.- Hágase saber al demandado que deberá concurrir personalmente con su D.N.I., a este Tribunal de Gestión Asociado de Paz Letrado, sito en calle España 480, segundo piso ala sur, Ciudad de Mendoza. Notifiquese. A.m. FDO: DRA. VIVIANA ISGRO DE MOSTACCIO, Juez, “a fs. 34 RESOLVIO: “Mendoza, 05 de Marzo de 2025. AUTOS Y VISTOS: ...RESUELVO: I.- Aprobar la lnformación Sumaria rendida en autos. II.- Declarar que MONTON, JORGE LUIS D.N.I. N° 26.992.442 es persona de ignorado domicilio, debiéndose notificar por edictos la presente resolución conjuntamente con la resolución de fs. 8 en la forma prescripta por el art. 69 del CPCCyT, en el Boletín Oficial y Diario UNO, tres (3) veces con dos (2)días de intervalo (art. 72, Inc. IV del CPCCyT) |III.-Oportunamente, dese intervención en la presente causa al Defensor Oficial que por turno corresponda, (Art. 79 último párrafo del CPCCyT). NOTIFÍQUESE.- LL DRA. VIVIANA ISGRO MOSTACCIO Juez"