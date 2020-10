Edicto: Autos 266.735 Oikos

Primer Juzgado De Gestión Judicial Asociada Civil, Comercial y Minas, 1º Circunscripción Judicial, Provincia de Mendoza, en los autos Nº 266735, caratulados: OIKOS RED AMBIENTAL C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Y DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN P/ ACCIÓN DE AMPARO”, iniciado el día 21/08/2020, NOTIFICA, que a fs. 28 el Tribunal dictó la siguiente providencia: “Mendoza, 26 de Agosto del 2020 VISTOS Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: ... IX) PUBLIQUENSE EDICTOS durante TRES DIAS en el Boletin Oficial y Diario Uno, a fin de hacer saber a los interesados que OIKOS RED AMBIENTAL ha interpuesto la presente acción de amparo –acción colectiva- en contra del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, y DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, a fin de que se ordene el cese inmediato de la obra “ENTUBAMIENTO ARROYO MORTERITOS” dentro de un Área Natural protegida, de conformidad a la Ley 8.308 y Ley 6045, y hasta tanto no se obligue a las demandadas a realizar el correspondiente procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental establecido por la ley a fin de garantizar los derechos constitucionales y convencionales vulnerados; en el caso de que la obra se haya paralizado a la fecha de la presentación de la presente acción, piden la no reanudación de la misma. Asimismo, que dentro del plazo de 60 días, se ordene la recomposición del daño ambiental inminente y grave que se ha producido y actualmente se está produciendo, dentro del Parque Provincial Cordón del Plata, declarado Área Natural Protegida por el Gobierno de la provincia de Mendoza, específicamente en una zona donde se encuentran bienes culturales, arqueológicos, y una especie de ave protegida con status de conservación vulnerable: el pato de torrente (Merganetta armata), con indicación de número de expediente, carátula, radicación, fecha de inicio y objeto. Asimismo hágase saber a los interesados que en caso de querer comparecer al presente proceso, lo deberán hacer en el plazo de CINCO DIAS contados a partir de la última publicación edictal”. Fdo: Roxana Alamo. Jueza. Publica: 16, 21, 26/10/20.