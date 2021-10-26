Edicto: Autos 260.117 Barra

JUZGADOS DE PAZ LETRADO - OCTAVO EN AUTOS N° 260117 CARATULADOS “BARRA MARTA MAGDALENA C/ CASTILLO ALEJANDRA CRISTINA - FIGUEROA WALTER GUILLERMO Y GARACH GLORIA DE LOS ANGELES P/ COBRO DE ALQUILERES” CITA A LA SRA. GLORIA DE LOS ANGELES GARACH D.N.I. Nro. 32.038.153, DE IGNORADO DOMICILIO, EN CINCO DÍAS A CONCURRIR AL TRIBUNAL DE 9:00 a 12:30hs CON EL FIN DE QUE RECONOZCA FIRMA DEL CONTRATO Y CALIDAD DE GARANTES, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. Publica: 18, 21, 26/10/21
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Edictos 26 de octubre de 2021 - 00:00