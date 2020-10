Edicto: Autos 252.560 Benavidez

SEGUNDO TRIBUNAL GESTIÓN ASOCIADA CIVIL, 1° CIRCUNSCRIPCIÓN, en los autos N° 012016-252560 “RECONSTRUCCION EN J: BENAVIDEZ MARIA LUISA C/ DELLA SANTA RENATO PEDRO Y OTROS P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, NOTIFICA Y CITA al Sr. RENATO PEDRO DELLA SANTA, de acuerdo a la resolución recaída a fs.128, que en su parte pertinente dice: “Mendoza 27 de Julio de 2020. VISTOS Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: I- Aprobar la información sumaria rendida en autos y en consecuencia declarar de ignorado domicilio al Sr. RENATO PEDRO DELLA SANTA. II-Ordenar se notifique edictalmente los puntos I y II del presente resolutivo y providencia de fs. 29, con transcripción de los mencionados decretos, conforme lo ordena el Art.69 y 72 CPC en el Diario UNO y Boletín Oficial. III.- Cumplido, dese intervención al Defensor Oficial que por turno corresponda. REGÍSTRESE. COPIESE. NOTIFIQUESE. Fdo. DRA. JORGELINA IERMOLI BLANCO- Juez. A fs. 28 el Juzgado proveyó: “Mendoza, 29 de junio de 2017. Téngase presente la ratificación expresada .Téngase presente la documentación acompañada, tal como se solicitara a fs. 12 y agréguese en autos. Tener al Dr. FACUNDO MARQUESINI en nombre y representación de la Sra. MARIA LUISA BENAVIDEZ por presentado, parte y por domiciliado en el carácter legal invocado. De la demanda, traslado a los demandados RENATO PEDRO DELLA SANTA, MARIA NEFTALI GASCO DE EGEA y PROSPERO HERMANOS COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con citación y emplazamiento de DIEZ DIAS, para que comparezcan, respondan y constituyan domicilio legal dentro del radio del tribunal (art. 21, 74, 75, 66 y 212 inc. 1 DEL CPC). Cítase a la MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DE GUAYMALLEN y al Sr. Fiscal de Estado para que comparezcan al proceso (art-. 214 sec, I in fine del CPC.). Comuníquese la promoción de la presente demanda al Registro de la Propiedad Inmueble, al solo efecto de publicidad noticia. (Dispositivo VII- TÉCNICO REGISTRAL Nª 5. Ofíciese. FECHO: Publíquese edictos en el BOLETIN OFICIAL Y DIARIO UNO en la forma prescripta por el ars.214 del CPC, diez veces a intervalos regulares durante cuarenta días, a los fines de citar a todos los que se consideren con derecho sobre el inmueble que se intenta usucapir. Notifíquese. Atento lo solicitado a fs. 27 y ante el desconocimiento de los domicilios de los accionados, agréguese por el Tribunal informe del Registro de Procesos Universales. Ofíciese a la Dirección de Personal Jurídicas a fin de informar el último domicilio de PROSPERO HERMANOS S.R.L. Fdo: Dra. María Verónica VACAS - Juez. Publica: 5, 8, 14/10/20.