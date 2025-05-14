EDICTO: ANDRES ZAMORA, Ingeniero Agrimensor - EE-33886-2025

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ANDRES ZAMORA, Ingeniero Agrimensor, Mensurará; 1145,96 m 2 aproximadamente (LOTE 1, 2 Y 24 MANZANA 67). TITULARES: TITULO 1 CARRIERES CECILIA ANTONIA; TITULO 2 TORLASCHI LUIS ALBERTO, LAURINO DE TORLASCHI CARMEN RAQUEL; TITULO 3 GIMBATTI RUBEN PABLO; PRETENDIENTE: TORRES MARIANO ARIEL (100%), gestión Título Supletorio Ley 14159 y Modificatorias. Calle Publica N°III y Calle Pública N°11 esquina oeste, LOTEO WOLFF, EL NIHUIL, SAN RAFAEL, MENDOZA. LÍMITES: NOROESTE: LOTE 23, LARA DE BOZZANO ANA ESTHER, LARA DE MILIAN NORMA HAYDEE; LOTE 22, SARTI PAOLINO JUAN; CURBELO PARISI DIONISIO ANGEL; ISABELLA PASTELLO LEONEL; MACHIN PEREZ RAUL OMAR; BELTRAMINI SCALETTA PIERINO NELSON; BELTRAMINI SCALETTA JUAN CARLOS, SUROESTE: LOTE 21, WANSCHELBAUM EUGENIO ADRIAN; LOTE 3, DOGLIA SIRO MARIO NORESTE: CALLE PUBLICA N°11, SURESTE: CALLE PUBLICA N° III, PUNTO DE ENCUENTRO Avenida Publica n°19, Frente a Ingreso Club de Pescadores El Nihuil, San Rafael, Mendoza. de Mayo 19; Hora 9.00.- EE-33886-2025