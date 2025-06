EDICTO: Agrimensor Martin Gili - EX-2025-04218747- -GDEMZA-DGCAT_ATM.

Agrimensor Martin Gili mensurara 547.69m2 para obtención de Titulo Supletorio Ley 14159 y Modificatorias de DUTTO Y BOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL e INDUSTRIAL. Pretendida por JUAN CARLOS BOS, RODRIGO NICOLAS BOS, JAVIER ALFONSO BOS, MARIA EMILIA BOS, MARIA FERNANDA LOURENZO. Calle República de Siria N°216 y calle San Juan S/N°, esquina (NOR-ESTE), Segunda Sección, Ciudad, Capital, Mendoza. Limites: Norte: José Such, Angela Such, Joaquín Such, Gustavo Fernando Barbanente, Gabriela Eleonora Barbanente, Piked S.A., Sur: calle República de Siria, Este: Joaquin Such y José Such, Oeste: calle San Juan. Junio 17. Hora: 08:30. EX-2025-04218747- -GDEMZA-DGCAT_ATM.