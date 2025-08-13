Agrimensor Enrique Navarro, mensurara 32ha 4765.75m2 propiedad DOMINGO SANCHEZ, intersección Carril Casas Viejas y La Salada por esta 247.40m al Este, costado Sur, Villa, San Carlos. Agosto 19. Hora: 17:00. EX–2025–06090162–GDEMZA-DGCAT – ATM.
Publicado: 12, 13 y 14/08/2025.-