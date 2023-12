CONVOCATORIA: VENOIL S.A. - AVISO LEY 19.550

VENOIL S.A., con sede social sita en Rawson 2500, piso 3, oficina 5, Centro Empresarial El Torreón, Maipú, Mendoza, inscripta en Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza mediante Resolución N° 3.701, de fecha 26/12/2018 y en el Registro Público de Comercio de Mendoza en el Legajo Matricula N° 28.350 P, comunica que por Asamblea General Extraordinaria de fecha 29/10/2023 se decidió la reducción voluntaria y parcial del capital social, pasando de la suma de $23.090.000 a la suma de $11.545.000, siendo el monto de la reducción la suma de $11.545.000. Con motivo de tal decisión, se modificó el Artículo Sexto, Título Segundo del Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente manera: “TÍTULO II. CAPITAL, ACCIONES, ACCIONISTAS, DEBENTURES. ARTÍCULO SEXTO: El capital social se fija en la suma de PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($11.545.000) representado por 115.450 acciones de un valor nominal de Pesos CIEN ($100,00) cada una. Las acciones serán ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto por acción. Las acciones y los certificados provisionales que se emitan tendrán las menciones del artículo 211 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (TO 1984) y serán firmadas por el Presidente y/o Director. Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción.” Por otro lado, y a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente, se informan los siguientes datos: Anteriores a la reducción: Activo $410.705.066,96, Pasivo: $83.102.660,65, Patrimonio Neto: $327.602.406,31, posteriores a la reducción: Activo $375.705.066,96, Pasivo $83.102.660,65, Patrimonio Neto: $292.602.406,31. Por último, se deja constancia de que la presente publicación se efectúa en los términos del art. 204 de la Ley General de Sociedades y a los efectos del derecho de oposición de los acreedores sociales.-