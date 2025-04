CONVOCATORIA: ANDES TALLERES SPORT CLUB

La Comisión Directiva de ANDES TALLERES SPORT CLUB convoca a Asamblea General Extraordinaria, para el día 27 de abril de 2025, a las 09:30 hs en primera convocatoria y a las 10:30 hs en segunda convocatoria, en las instalaciones del Club Andes Talleres en la calle Belgrano N° 1547, Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con la secretaria y la presidenta firmen el acta de la asamblea general extraordinaria. 2) Puesta a disposición de la documentación requerida por los socios del art. 57 inc. E y art. 67 inc. A del estatuto e informe y ratificación de la auditoría general externa. 3) Puesta a disposición de informes del Tesorero, Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal de Honor. 4) Renuncia del Sr. Godoy a su cargo de Presidente. 5) Puesta a disposición de la renuncia de los miembros de la Honorable Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. Conforme art. 92 del Estatuto, se transcriben a continuación los arts. 90 y 91, a saber: “Art. 90° - Las Asambleas se constituirán en primera convocatoria con la presencia del cincuenta por ciento de los socios con derechos a voto que se encuentren habilitados y haya cancelado, por lo menos, la cuota social del mes inmediato anterior a la fecha de realización de la Asamblea. Art. 91° - Las Asambleas se constituirán en segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, en caso de no haber número para constituir esta y lo hará con la cantidad de socios habilitados presentes, siempre que su número no sea inferior a veinte.