Cuántas horas de sol necesita un potus en octubre para crecer con fuerza los 365 días del año

La cantidad de luz que necesita un potus en octubre.

Si la planta se encuentra cerca de una ventana con muchas horas de sol directo, conviene colocarla a cierta distancia o utilizar una cortina translúcida, tal como sugieren expertos en jardinería. Las manchas marrones, las zonas amarillentas o las hojas con aspecto quemado pueden indicar que está recibiendo demasiada radiación.

Por el contrario, cuando el potus permanece en un espacio demasiado oscuro, sus tallos pueden alargarse en busca de luz y aparecer hojas más pequeñas y separadas. También puede disminuir la velocidad con la que produce nuevos brotes. Por eso, durante octubre es conveniente observar su comportamiento y corregir su ubicación si resulta necesario.

De esta forma, el potus se mantendrá vigoroso los 365 días del año.

La iluminación también influye en el color de las hojas, según expertos en jardinería. En las variedades con tonalidades verdes y amarillas o blancas, una cantidad adecuada de luz ayuda a conservar sus características. Sin embargo, el exceso de sol puede deteriorar las zonas más claras de las hojas con mayor rapidez.

Para favorecer un crecimiento constante durante los 365 días del año, además de una buena iluminación, el potus necesita un riego equilibrado y un sustrato con buen drenaje. En primavera, cuando aumenta su actividad, también es posible incorporar nutrientes de manera moderada como una tarea de jardinería complementaria.