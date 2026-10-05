Cuántas horas de sol necesita un potus en octubre para crecer con fuerza los 365 días del año

Con la llegada de la primavera, las plantas de interior comienzan a recibir más horas de luz y aumentan su actividad de crecimiento. El potus es una de las especies más resistentes para tener dentro del hogar, pero eso no significa que pueda desarrollarse correctamente en cualquier rincón. Durante octubre, encontrar el lugar adecuado resulta fundamental para que conserve sus hojas saludables y produzca nuevos brotes durante el resto del año.
Cuántas horas de luz necesita el potus en octubre
El potus necesita varias horas de luz indirecta y brillante cada día para crecer con fuerza. Durante octubre, una buena referencia consiste en ofrecerle aproximadamente 6 horas de luminosidad diaria, aunque no necesariamente deben ser seis horas de sol directo. De hecho, la exposición directa e intensa, especialmente a través de una ventana, puede quemar sus hojas.
La primavera es un momento especialmente favorable para revisar la ubicación de esta planta. A medida que los días se alargan, el potus recibe mayor cantidad de luz natural y puede acelerar su crecimiento. Una ventana orientada hacia el este suele ser una alternativa adecuada porque proporciona iluminación abundante durante las primeras horas del día, cuando los rayos solares son menos intensos.
Si la planta se encuentra cerca de una ventana con muchas horas de sol directo, conviene colocarla a cierta distancia o utilizar una cortina translúcida, tal como sugieren expertos en jardinería. Las manchas marrones, las zonas amarillentas o las hojas con aspecto quemado pueden indicar que está recibiendo demasiada radiación.
Por el contrario, cuando el potus permanece en un espacio demasiado oscuro, sus tallos pueden alargarse en busca de luz y aparecer hojas más pequeñas y separadas. También puede disminuir la velocidad con la que produce nuevos brotes. Por eso, durante octubre es conveniente observar su comportamiento y corregir su ubicación si resulta necesario.
La iluminación también influye en el color de las hojas, según expertos en jardinería. En las variedades con tonalidades verdes y amarillas o blancas, una cantidad adecuada de luz ayuda a conservar sus características. Sin embargo, el exceso de sol puede deteriorar las zonas más claras de las hojas con mayor rapidez.
Para favorecer un crecimiento constante durante los 365 días del año, además de una buena iluminación, el potus necesita un riego equilibrado y un sustrato con buen drenaje. En primavera, cuando aumenta su actividad, también es posible incorporar nutrientes de manera moderada como una tarea de jardinería complementaria.