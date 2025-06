A medida que China continúa ampliando su apertura de alto nivel y los países latinoamericanos avanzan con estrategias de diversificación, el marco bilateral en evolución no solo profundizará la interdependencia económica, sino que también fomentará un crecimiento inclusivo y una prosperidad compartida, agregó Wang.

Actualmente, China está negociando la actualización del TLC China-Perú y mantiene conversaciones para nuevos acuerdos con Panamá y Honduras. Además, realizó un estudio de viabilidad sobre un TLC China-Colombia, con el objetivo de fortalecer el comercio y la cooperación económica bilateral, según informó el Ministerio de Comercio.

Sun Yanfeng, investigador especializado en estudios latinoamericanos del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China, con sede en Beijing, señaló que la naturaleza complementaria de las economías de ambas regiones amplifica aún más el potencial de una cooperación más profunda.

Los abundantes recursos naturales y la producción agrícola de América Latina se alinean perfectamente con la capacidad manufacturera de China y su vasto mercado de consumo, generando sinergias comerciales sólidas, indicó Sun.

“Las empresas chinas, como BYD, China General Nuclear Power Corp y China COSCO Shipping Corp, están invirtiendo cada vez más en sectores como energía renovable, manufactura, transporte, minería y agroindustria en América Latina, aportando capital, tecnología y conocimiento a las economías locales”, agregó.

Según datos del Ministerio de Comercio, el flujo de inversión directa de China hacia América Latina totalizó u$s 14.710 millones en 2024. Durante el primer trimestre de 2025, la inversión china en la región alcanzó los u$s 270 millones. Hasta finales de marzo, los países latinoamericanos habían establecido un total de 37.000 empresas en China.

El volumen comercial entre China y América Latina alcanzó un récord de u$s 518.470 millones en 2024, un aumento interanual del 6%. Su valor comercial total fue de u$s 162.210 millones entre enero y abril, indicó la Administración General de Aduanas.

Changzhou Samkit Electric Co Ltd, un fabricante de electrodomésticos con sede en la provincia de Jiangsu, envió el mes pasado aspiradoras inteligentes por un valor de 1,15 millones de yuanes (u$s 159.420) a Brasil y participará en más ferias comerciales en América Latina durante la segunda mitad del año, según la Aduana de Nanjing.

“Cambiar nuestro enfoque de un único mercado, principalmente Estados Unidos, hacia mercados emergentes como Brasil será nuestra transformación más importante este año”, dijo Qiu Riju, gerente general de la empresa.

Chaoyang Jinda Molybdenum Co Ltd, un fabricante de ferromolibdeno y óxido de molibdeno con sede en la provinica de Liaoning, vio aumentar sus exportaciones un 19% interanual hasta alcanzar los 260 millones de yuanes en los primeros cuatro meses, siendo las economías latinoamericanas sus principales destinos, según la Aduana de Shenyang.

“Impulsados por la rápida urbanización e industrialización, países como Perú y Chile han registrado un fuerte aumento en la demanda de nuestros productos en los últimos años”, señaló Li Jinling, vicepresidenta de la empresa.