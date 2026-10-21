China va camino de alcanzar su objetivo de crecimiento económico anual gracias a que el refuerzo de las políticas adoptadas está impulsando la demanda interna. Este crecimiento sostenido ofrece oportunidades a las empresas extranjeras en un contexto de incertidumbre económica mundial, según señalaron expertos y directivos.
Políticas de apoyo alientan el crecimiento
El país ofrece oportunidades y confianza a las empresas extranjeras en medio de la incertidumbre mundial
Las medidas más recientes, de carácter específico, reflejan una mayor prioridad por estabilizar el crecimiento mediante el fomento de la inversión en infraestructuras, la estabilización del mercado inmobiliario y la mejora de las condiciones de vida de la población, y existe además un amplio margen para ofrecer apoyo adicional durante el cuarto trimestre, indicaron.
Estas declaraciones se produjeron después de que el ministro de Hacienda, Lan Fo’an, se comprometiera —en un artículo publicado en la revista Qiushi, una publicación insignia del Comité Central del Partido Comunista de China— a garantizar que las políticas vigentes den resultados y a diseñar medidas adicionales específicas para contribuir a lograr los objetivos anuales de desarrollo.
“Pondremos mayor énfasis en ampliar la demanda interna efectiva para mantener un funcionamiento económico estable”, señaló Lan en el artículo, publicado el 1 de octubre en el sitio web del Ministerio de Hacienda.
Asimismo, instó a coordinar la financiación mediante bonos gubernamentales para apoyar infraestructuras y grandes proyectos, así como a aprovechar el margen no utilizado de los límites de endeudamiento de los gobiernos locales para fortalecer los presupuestos y la inversión a nivel local.
Las declaraciones de Lan, sumadas a la reciente implementación de medidas de estímulo específicas, subrayan el compromiso de las autoridades de lograr un crecimiento sostenido y reforzar la confianza de los inversores, según indicaron los analistas.
En un contexto de incertidumbre económica mundial, los organismos internacionales y las empresas extranjeras perciben el crecimiento relativamente estable de China y su apuesta por un desarrollo de alta calidad como fuentes de confianza y oportunidades.
La Oficina de Investigación Macroeconómica de ASEAN+3 (AMRO, por sus siglas en inglés) prevé que la economía china mantenga un crecimiento estable del 4,5% tanto en 2026 como en 2027, respaldada por unas exportaciones resilientes y medidas fiscales.
Como prueba de la confianza de las compañías globales en la economía china, la inversión extranjera directa en forma de capital social alcanzó los u$s 63.800 millones en el primer semestre, lo que supone un aumento interanual del 55%, según la Administración Estatal de Divisas. Esta cifra incluyó un incremento neto de capital de u$s 43.100 millones, lo que refleja intenciones de inversión a largo plazo.
Por ZHOU LANXU y ZHONG NAN.
En pocas palabras
- Crecimiento económico: China avanza hacia su objetivo anual impulsada por políticas de estímulo a la demanda interna.
- Confianza inversora: el país atrae empresas extranjeras en un contexto global de incertidumbre económica.
- Perspectivas estables: organismos internacionales proyectan un crecimiento del 4,5% para China en los próximos años.