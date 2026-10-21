Políticas de apoyo alientan el crecimiento

“Pondremos mayor énfasis en ampliar la demanda interna efectiva para mantener un funcionamiento económico estable”, señaló Lan en el artículo, publicado el 1 de octubre en el sitio web del Ministerio de Hacienda.

Asimismo, instó a coordinar la financiación mediante bonos gubernamentales para apoyar infraestructuras y grandes proyectos, así como a aprovechar el margen no utilizado de los límites de endeudamiento de los gobiernos locales para fortalecer los presupuestos y la inversión a nivel local.

Las declaraciones de Lan, sumadas a la reciente implementación de medidas de estímulo específicas, subrayan el compromiso de las autoridades de lograr un crecimiento sostenido y reforzar la confianza de los inversores, según indicaron los analistas.

En un contexto de incertidumbre económica mundial, los organismos internacionales y las empresas extranjeras perciben el crecimiento relativamente estable de China y su apuesta por un desarrollo de alta calidad como fuentes de confianza y oportunidades.

La Oficina de Investigación Macroeconómica de ASEAN+3 (AMRO, por sus siglas en inglés) prevé que la economía china mantenga un crecimiento estable del 4,5% tanto en 2026 como en 2027, respaldada por unas exportaciones resilientes y medidas fiscales.

Como prueba de la confianza de las compañías globales en la economía china, la inversión extranjera directa en forma de capital social alcanzó los u$s 63.800 millones en el primer semestre, lo que supone un aumento interanual del 55%, según la Administración Estatal de Divisas. Esta cifra incluyó un incremento neto de capital de u$s 43.100 millones, lo que refleja intenciones de inversión a largo plazo.

Por ZHOU LANXU y ZHONG NAN.