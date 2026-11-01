Alemania: protestas juveniles en Frankfurt terminan con violentos disturbios y policías heridos

En Francia también siguieron las protestas de los grupos juveniles.

Incidentes violentos y detenidos en Frankfurt

Los incidentes más graves se concentraron en Frankfurt, donde grupos de encapuchados protagonizaron saqueos y ataques contra las fuerzas de seguridad. La policía informó que se rompieron escaparates de varios comercios y se lanzaron cócteles molotov contra los agentes. Los detenidos tienen entre 13 y 29 años, y la mayoría posee nacionalidad alemana, según detalló el ministro del Interior del estado federado de Hesse, Roman Poseck.

El ministro describió la noche como “difícil” y marcada por “terribles episodios” de “violencia totalmente desinhibida”, especialmente contra los efectivos policiales. Poseck estimó que entre 1.000 y 1.500 personas participaron en los actos violentos y sugirió una conexión entre grupos de extrema izquierda y jóvenes de origen inmigrante, aunque precisó que no existen indicios de que los responsables se trasladaran desde el extranjero.

Reclamos y contexto de las protestas juveniles

La convocatoria, impulsada por GenZ-regelt, buscaba principalmente exigir mayores inversiones en educación, seguridad social, salud y protección del medioambiente. Las protestas juveniles se enmarcan en un contexto de creciente protagonismo de estos movimientos en Europa, con manifestaciones similares recientes en Francia y Serbia.

Si bien los organizadores habían manifestado su rechazo a la violencia y defendido el carácter pacífico de las protestas, las autoridades alemanas expresaron preocupación por la posibilidad de que la situación escalara de manera similar a lo ocurrido en Francia. En otras ciudades como Colonia, Berlín y Hamburgo también se registraron episodios de tensión, incluyendo el incendio de barricadas y el uso de cañones de agua por parte de la policía para dispersar manifestaciones.