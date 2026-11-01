Alemania: protestas juveniles en Frankfurt terminan con violentos disturbios y policías heridos

Miles de jóvenes se manifestaron este sábado en 34 ciudades de Alemania, convocados por la iniciativa Gen Z regelt bajo el lema “La Generación Z toma las riendas”. Las protestas buscaban exigir mejoras en el sistema educativo, una reducción del costo de vida y manifestar su rechazo al posible regreso del servicio militar obligatorio.
Si bien la mayoría de las concentraciones transcurrieron de forma pacífica, la jornada derivó en episodios de violencia y saqueos, especialmente en Frankfurt, uno de los principales centros financieros del país. La policía informó de ataques a comercios y enfrentamientos directos con los manifestantes, quienes habrían arrojado cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia.
Las autoridades locales de Frankfurt solicitaron a los ciudadanos evitar el centro de la ciudad ante la continuidad de los disturbios. Según informaciones preliminares, se reportaron daños en al menos 17 establecimientos comerciales, cinco de los cuales fueron saqueados, y se desplegó un operativo de hasta 1.300 efectivos policiales para intentar controlar la situación. La policía indicó que más de 100 efectivos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.
Incidentes violentos y detenidos en Frankfurt
Los incidentes más graves se concentraron en Frankfurt, donde grupos de encapuchados protagonizaron saqueos y ataques contra las fuerzas de seguridad. La policía informó que se rompieron escaparates de varios comercios y se lanzaron cócteles molotov contra los agentes. Los detenidos tienen entre 13 y 29 años, y la mayoría posee nacionalidad alemana, según detalló el ministro del Interior del estado federado de Hesse, Roman Poseck.
El ministro describió la noche como “difícil” y marcada por “terribles episodios” de “violencia totalmente desinhibida”, especialmente contra los efectivos policiales. Poseck estimó que entre 1.000 y 1.500 personas participaron en los actos violentos y sugirió una conexión entre grupos de extrema izquierda y jóvenes de origen inmigrante, aunque precisó que no existen indicios de que los responsables se trasladaran desde el extranjero.
Reclamos y contexto de las protestas juveniles
La convocatoria, impulsada por GenZ-regelt, buscaba principalmente exigir mayores inversiones en educación, seguridad social, salud y protección del medioambiente. Las protestas juveniles se enmarcan en un contexto de creciente protagonismo de estos movimientos en Europa, con manifestaciones similares recientes en Francia y Serbia.
Si bien los organizadores habían manifestado su rechazo a la violencia y defendido el carácter pacífico de las protestas, las autoridades alemanas expresaron preocupación por la posibilidad de que la situación escalara de manera similar a lo ocurrido en Francia. En otras ciudades como Colonia, Berlín y Hamburgo también se registraron episodios de tensión, incluyendo el incendio de barricadas y el uso de cañones de agua por parte de la policía para dispersar manifestaciones.
Fuentes utilizadas
- Protestas en Alemania: disturbios, saqueos y ataques a la policía en Frankfurt
- Más de 100 policías heridos y 54 detenidos tras disturbios durante protestas juveniles en Fráncfort, Alemania
- Alemania se sumó a la ola de protestas lideradas por la Generación Z en Europa: hubo disturbios y saqueos en Frankfurt
En pocas palabras
- Miles de jóvenes: se manifestaron en 34 ciudades de Alemania exigiendo mejoras sociales y económicas.
- Disturbios en Frankfurt: las protestas derivaron en ataques a comercios y enfrentamientos con la policía, dejando más de 100 heridos.
- Reclamos generacionales: la Generación Z busca mejoras educativas, menor costo de vida y rechaza el servicio militar obligatorio.