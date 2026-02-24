Boca le gana a Gimnasia de Chivilcoy en Salta con un doblete de Bareiro

boca Boca juega en Salta por la Copa Argentina.

A los 2 minutos del partido el debutante Adam Bareiro, quien quiso definir por sobre el cuerpo del arquero Nicolás Dormisch, pero no pudo anotar.

A los 40 minutos del primer tiempo Janson desbordó por la izquierda y habilitó a Bareiro, quien definió con categoría

A los 12' del complemento Marco Pellegrino lanzó un centro desde la izquierda y Bareiro la peinó para poner el segundo.