Boca le gana a Gimnasia de Chivilcoy en Salta con un doblete de Bareiro

Boca le gana 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por los 32avos de final de la Copa Argentina, con la obligación de ganar para no trasladar su mal momento a esta competencia.
A los 40 minutos del primer tiempo Adam Bareiro abrió la cuenta para el Xeneize y a los 12' del complemento el ex River puso el segundo.
A los 2 minutos del partido el debutante Adam Bareiro, quien quiso definir por sobre el cuerpo del arquero Nicolás Dormisch, pero no pudo anotar.
A los 40 minutos del primer tiempo Janson desbordó por la izquierda y habilitó a Bareiro, quien definió con categoría
A los 12' del complemento Marco Pellegrino lanzó un centro desde la izquierda y Bareiro la peinó para poner el segundo.