El pilarense de 20 años inició su fin de semana en el Gran Premio de Austria con su presentación en las dos primeras practicas libres, finalizando en el decimosexto lugar en la primera y último en la segunda.

La incomodidad de Franco Colapinto con su Alpine en los ensayos libres

Tras esta discreta performance en los ensayos libres de la 11ª carrera de la temporada de Fórmula 1, Colapinto afirmó: "No fue muy bien, no me sentí muy cómodo en general. En curvas rápidas, más que nada, que es un poco mi fuerte, no estuve muy cómodo con el auto. Un balance muy diferente de una curva a otra. Nada, hay que trabajar para volver un poco más fuertes mañana".