Yamila Nizetich fue operada de urgencia y no podrá debutar

En el Entrenamiento de ayer recibí un pelotazo en el dedo, el cual me fracturé y tuve que hacerme una cirugía de urgencia .... por suerte salió todo bien! El debut en la liga tendrá q esperar un tiempito, Ahora solo el Foco en recuperarme bien para volver más fuerte que antes! Hermoso desafío ! Vamos!!!! In training yesterday I received a ball hit to my finger, which I fractured and had to undergo emergency surgery .... luckily everything went well! The debut in the league will have to wait a little while, now I just focus on recovering well to come back stronger than before! Beautiful challenge!!!! Let’s go !!!!