Lorena Góngora, la primera DT de una selección masculina

Lorena Góngora se convierte en la primera mujer entrenadora designada por FeVA para Selecciones masculinas.



Será Entrenadora Asistente de Pablo Rico en la Selección Menor y Entrenadora Principal en la Selección Pre-Menor.



— Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) January 8, 2021

"Es algo muy gratificante para mí porque se me eligió por mi capacidad y no porque hubiese alguna reglamentación que los obligaba a incorporar una mujer al staff. Soy una convencida de que hay entrenadores y entrenadoras con muchísima capacidad, pero a veces su género o el lugar donde se encuentran no ayudan a que lleguen a una Selección", expresó Góngora en declaraciones a prensa FeVA.

La primera participación de Góngora como entrenadora será a partir de la próxima semana en la concentración del seleccionado de menores en General Rodríguez, donde preparará su participación en la Liga Nacional de Vóleibol Masculina.

El seleccionado argentino formará parte de la Liga que la Federación organizará entre el 15 y 26 de febrero próximo en Villa María, Córdoba, con la participación de 32 clubes de todo el país. Los menores tienen como principal competencia este año el Mundial de la categoría que se jugará en Irán.