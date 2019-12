De no creer, la internacional cadena de hípermercados, Walmart puso a la venta pulóveres con dibujos de cocaína. Los suéteres navideños se han convertido en una parte esencial de la celebración de Navidad en Estados unidos, sin embargo, en esta ocasión Walmart llevó el concepto a otro nivel al poner a la venta un ejemplar que para muchos compradores “iba demasiado lejos”.

Te puede interesar: Tremendo caso; le puso cocaína en los genitales y luego la descuartizó

El suéter azul, diseñado por Fun Wear, presenta a un Santa Claus con los ojos abiertos sentado en un sofá frente a una mesa y sosteniendo un sorbete. Frente a él hay tres líneas de una sustancia blanca, aparentemente cocaína. Abajo de la imagen se puede leer la leyenda "déjalo nevar”.

“Todos sabemos cómo funciona la nieve. Es blanca, polvorienta y la mejor nieve viene directamente de América del Sur”, dice la descripción del suéter. “Esa es una mala noticia para el viejo y alegre St. Nick (Papá Noel) que vive lejos, en el Polo Norte”.

“Es por eso que a Santa le gusta saborear el momento en que tiene en sus manos un poco de calidad, grado A, de nieve colombiana”, agregaba la descripción, compartida en redes sociales. “Lo empaca en líneas perfectas en su mesa para el café y luego toma una gran bocanada para oler el aroma de alta calidad de la nieve. Es exactamente lo que necesita para inspirarse en Nochebuena”, concluye.

Este no fue el único suéter navideño en el sitio web de Walmart Canadá que llamó la atención de los compradores. Otra de estas prendas para adultos mostraba a un Santa Claus sin pantalón, que estaba colocando una de las típicas botas navideñas en la chimenea y venía acompañado de la leyenda “castañas asadas en un fuego abierto”.

En otro suéter se observa al personaje navideño de rodillas mientras detrás se observa a la que sería su esposa sosteniendo un látigo y la leyenda “Santa Claus ha sido travieso”.

Los suéteres fueron vistos en el portal web de Walmart Canadá este fin de semana y cientos de cibernautas lo publicaron en redes sociales, donde fue criticado ampliamente. En respuesta, la empresa dijo que el suéter fue vendido en línea en el país norteamericano por un proveedor externo y que ya fue retirado.

La compañía pidió disculpas por haber puesto a la venta la prenda con una referencia tan aparente ligada a las drogas.

“Estos suéteres, vendidos por un vendedor externo en Walmart.ca (nuestro sitio web en Canadá), no representan los valores de Walmart y no tienen lugar en nuestro sitio web”, dijo la empresa en un comunicado emitido este lunes. “Hemos eliminado estos productos de nuestro mercado. Pedimos disculpas por cualquier delito no intencionado que esto pueda haber causado. Estos suéteres no se ofrecieron en Walmart.com en los Estados Unidos”.

A pesar de haber sido retirado de la tienda, otros comerciantes pueden poner los suéteres a la venta en Walmart Marketplace, un canal de ventas en el que la compañía puede aprobar a los vendedores que usan su sitio web.

Esta no es la primera vez que la empresa enfrenta un problema similar. En 2017 la compañía se disculpó por un insulto ofensivo utilizado por un vendedor externo en una lista de productos en su sitio web. Tampoco es la primera vez que un vendedor externo confronte a una tienda minorista con los consumidores. A principios de diciembre, Amazon tuvo a la venta adornos navideños que representaban el campo de concentración de Auschwitz.