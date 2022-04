Video: una mujer le regaló un trío a su esposo y la invitada quedó embarazada

Jess DeMarco (toma el apellido de su pareja) tiene 32 años y es bisexual. Stephen DeMarco tiene 35 y es heterosexual. Ambos celebraron su primer aniversario como pareja formal (ya que no están casados legalmente) pero de manera particular: con un trío como regalo de la mujer al hombre. Sin embargo, no se imaginó que todo se saldría de control y que la chica a la que invitaron quedaría embarazada como producto de la relación.