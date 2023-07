Dos shows de Taylor Swift provocan terremotos de 2,3

Taylor-Swift-Seattle-terremotos1.jpg Según confirmó la sismóloga Jackie Caplan-Auerbach, los shows de Taylor Swift en Seatle provocaron una actividad sísmica equivalente a un terremoto de magnitud 2.3.

"Me sorprendió que pudiéramos ver algo tan coherente", comentó la sismógrafa de la estación Mouse Reusch a "The New York Times".

Antes de conocerse esta particularidad, la artista había publicado en sus redes sociales: "Seattle se ha convertido en uno de mis fines de semanas favoritos. Gracias por todo. Por todos los aplausos, gritos, saltos, bailes, y cantos a pleno pulmón".

Taylor-Swift-Seattle-terremotos2.jpg La audiencia de Taylor Swift desencadenó una actividad sísmica equivalente a un terremoto de magnitud 2.3.

Taylor Swift hace historia

Lo cierto es Taylor Swift se había convertido en julio en la primera mujer en la historia en tener cuatro álbumes en el top 10 de la revista Billboard y en la artista femenina con mayor cantidad de discos que alcanzaron el primer puesto, al llegar su última placa "Speak Now" a la cima. Ahora también puede anotar en su haber el récord de haber provocado literalmente dos pequeños terremotos.

Taylor Swift visitará por primera vez la Argentina en noviembre en donde ofrecerá conciertos los días 9, 10 y 11 en River, como parte del recorrido sudamericano de su gira "The Eras Tour".