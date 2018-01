Buscan a un abogado que salió de su casa de Guaymallén y no regresó

Pablo Moreno, de 29 años, salió el jueves de su casa de Guaymallén para realizar trámites. Todo parecía normal, hasta que su familia perdió todo tipo de contacto con él. Su madre lo busca desesperadamente y no puede imaginar qué pasó.



El abogado trabaja en Fadiunc y en la mañana del jueves le dijo a su madre que iba a pasar por su trabajo y aprovecharía para pasar por el banco para sacar un dinero que la mujer necesitaba para hacer ciertos pagos.



"Era como la 1 del mediodía cuando una de mis hijas le mandó un mensaje por Whatsapp diciéndole que estábamos por almorzar y le preguntó si lo esperábamos, pero él le contestó: 'Coman ustedes porque estoy en la cola del Banco y no sé a qué hora voy a salir'", relató Margarita, la mamá de Pablo Moreno.



La mujer dijo a este portal que cerca de las 15 se impacientó porque no supo más nada de su hijo, situación que no es normal.



"Yo soy viuda, y él siempre es muy atento conmigo. Me avisa dónde está, si llega más tarde, si no vuelve a dormir. Me parecía muy raro, es inusual que no avise", contó.



A partir de ese momento todos los mensajes y llamadas fueron en vano. La última hora de conexión en su Whatsapp es a las 12.55 pm, coincidente con el último mensaje que le envió a una de sus hermanas.



Margarita detalló que hablaron con su mejor amiga, quien les indicó que no sabía nada de Pablo. Además, en Fadiunc aseguraron que durante el jueves el joven no pasó por allí.



Salió de su casa de Guaymallén vestido con una remera tipo chomba azul francia con rayas rojas en el cuello, jean azul oscuro y un maletín tipo morral. Mide 1,70 metros, es de contextura delgada, tez morena, pelo negro y ojos marrones oscuros.



Cualquier información comunicarse a la Oficina Fiscal Nº 9, ubicada en calle Libertad esquina Quintana, Villa Nueva, Guaymallén, a los teléfonos 4497758/ 7759/ 7760 o al 911.

pablo-moreno.jpg Pablo Moreno, de 29 años.