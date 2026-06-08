Miles de fanáticos del rock nacional se concentraron este lunes para brindar una multitudinaria despedida al Indio Solari. Con banderas, remeras y cánticos, los fieles seguidores del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota armaron una fila kilométrica en las inmediaciones del lugar para dar el último adiós a una de las figuras más trascendentes de la música argentina.