Miles de fanáticos del rock nacional se concentraron este lunes para brindar una multitudinaria despedida al Indio Solari. Con banderas, remeras y cánticos, los fieles seguidores del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota armaron una fila kilométrica en las inmediaciones del lugar para dar el último adiós a una de las figuras más trascendentes de la música argentina.
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Multitudinaria despedida al Indio Solari
Las imágenes del video registran la emotividad de la jornada, los testimonios de los fanáticos que viajaron desde diferentes provincias y el imponente operativo de seguridad montado para contener la marea humana.