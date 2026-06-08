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Multitudinaria despedida al Indio Solari

Por UNO

Miles de fanáticos del rock nacional se concentraron este lunes para brindar una multitudinaria despedida al Indio Solari. Con banderas, remeras y cánticos, los fieles seguidores del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota armaron una fila kilométrica en las inmediaciones del lugar para dar el último adiós a una de las figuras más trascendentes de la música argentina.

Las imágenes del video registran la emotividad de la jornada, los testimonios de los fanáticos que viajaron desde diferentes provincias y el imponente operativo de seguridad montado para contener la marea humana.

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