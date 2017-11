Una ola de repudio e indignación generó en personajes mediáticos y en las redes sociales la bizarra visita que la vedette Vicky Xipolitakis realizó al lugar del atentado terrorista en Nueva York, donde el martes fueron asesinados cinco argentinos.





La actriz fue filmada por el sitio latino "Voz de América" en el lugar del atentado, adonde había llegado Xipolitakis, que vive en forma temporal en el barrio de Tribeca, a cinco cuadras donde sucedió el ataque terrorista, y que estaba vestida con un saco rojo en forma de corazón y anteojos negros.





"Justo hoy me regalaron este saco corazón y me dije es el mejor momento para ponérmelo", cuenta a las cámaras de "Voz de América", que la entrevistan en el lugar la ex novia de José Ottavis.





"Más amor, menos guerra", fue otro de los mensajes que envió la vedette al aire, al tiempo que expresó su "solidaridad con la familia argentina", aunque inmediatamente aclaró: "Nueva York me hace muy feliz".





La banalidad con que la vedette se acercó al lugar del atentado y habló a cámaras sobre el trágico hecho en el que fallecieron ocho personas, cinco de ellas argentinas, desató una serie de críticas en las redes sociales y a través de conductores televisivos y radiales como Nicolás Magaldi, Marcela Tauro y Angel de Brito.





Embed Tweets sobre xipolitakis