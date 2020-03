Sebastián Salas

Figuras de índole nacional desfilaron en el desayuno de la Coviar en la mañana de este sábado y una de ellas fue el vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini, quien brindó algunas precisiones sobre la política de la entidad.

"El Banco está con la política activa de bajar las tasas de interés. Estamos buscando generar la chance de que empiece a moverse la rueda de la economía. Bajando la tasa de referencia se busca enfriar la inflación", detalló.

Tombolini, reconocido economista, aseguró que el contexto internacional no es favorable debido al coronavirus: "China no está creciendo lo que estaba previsto. Brasil no tracciona y esto no es una buena noticia para Argentina".

Al ser consultado sobre la negociación del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), criticó la gestión anterior: "Hace 70 días la propuesta se escribía en Washington y ahora se escribe en Argentina. Con esto se puede contemplar las verdaderas necesidades de habitantes y productores".