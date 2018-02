Vendimia Solidaria, con el foco en obras para toda la provincia

Claudia Veloce Lucero

En Vendimia los esfuerzos realizados durante el año comienzan a verse. Y para Vendimia Solidaria, el Programa de Fundación Grupo América también es momento de resultados.



Durante el 2017 el Programa Vendimia Solidaria, de la Fundación Grupo América, tuvo como objetivo trabajar con los departamentos de Las Heras, La Paz y Capital, sumando su aporte en las áreas de la salud, la educación y los deportes.



Desde la fundación siempre se ha trabajado en sintonía con los municipios, buscando dar respuesta a las demandas y necesidades del lugar, buscando el desarrollo de la comunidad en la que se llevan adelante.



Las Heras

Fundación Grupo América está trabajando en el barrio Santo Tomás de Aquino, ubicado en el distrito El Borbollón, de Las Heras. Allí están llevando adelante la construcción de un Centro de Apoyo Educativo (CAE). Se trata de un proyecto edilicio que brindará atención primaria de la salud, un jardín maternal y un centro de apoyo educativo y social para los niños de El Borbollón.



Es una obra que tiene más de 100 metros cuadrados, y está en el 90% de avance, por lo cual se encuentra pronta a ser inaugurada. Beneficiará a 1.000 personas aproximadamente, con una población cercana a los 700 niños, desde los 3 hasta los 14 años.



Se trata de una población que se encuentra alejada de los centros urbanos, y que no cuenta con los recursos suficientes para trasladarse a los mismos, ya que la mayoría de la gente se dedica a la recolección de residuos sólidos urbanos. Por esta razón, quedan excluidos del sistema de educación inicial así como de apoyo escolar.



Con esta acción Fundación Grupo América y el Municipio de Las Heras van a estimular y acompañar el desarrollo de las capacidades integrales de los niños del barrio, atendiendo sus necesidades básicas y favoreciendo su desarrollo.



La acción pone de manifiesto una vez más "que el trabajo a la par entre organizaciones privadas y el Estado deben ir acrecentándose para hacer cosas cada vez más resonantes", explicó Gabriel Aleva, de la Municipalidad de Las Heras.



"Para el Municipio, el trabajo en conjunto ha sido de una gran experiencia y la fundación nos ha dado un apoyo constante durante todo el proceso. Permitiendo realizar una obra muy grande para la zona, por lo que estamos muy agradecidos con Vendimia Solidaria", afirmó Aleva.



La Paz

En este departamento el objetivo del Programa Vendimia Solidaria fue colaborar con el hospital Arturo Ilia, que es un centro asistencial de baja complejidad pero atiende a 10.000 personas. Además se ocupa de las víctimas de los recurrentes accidentes de tránsito en la Ruta Nacional 7.



El hospital contaba con un equipamiento mínimo, lo que obligaba a derivar muchas de las urgencias que recibían. Es por ello que la fundación donó dos equipamientos muy necesarios y útiles para los efectores de la salud.



"En primer lugar Vendimia Solidaria nos ha donado un contador hematológico que hace que no haya fallas ni errores en los estudios de los pacientes, brindando datos exactos que nos van hablando del estado del organismo, para determinar si hay infección o no, ver cómo están las defensas y actuar en consecuencia", dijo Juan Manuel De Chazal, director del hospital Ilia.



El segundo es un equipo de inmunoensayo y virología, que posibilita medir hormonas e interpretar sus resultados permitiendo detectar algún tipo de enfermedad, como tiroides o algún tipo de cáncer, sin tener que trasladarse hasta los hospitales del centro de la provincia, ya que por tiempo y por recursos esto se hace muy complicado.



"Para nosotros el aporte de Vendimia Solidaria ha sido de un valor altísimo, porque refuerza la acción del Estado en el área de la salud provincial, brindando a la comunidad que carece de obras sociales, o que se encuentra alejada de la capital de Mendoza, una posibilidad invaluable. El hospital Arturo Illa, y yo como director de la institución, agradecemos y reconocemos mucho este trabajo", afirmó el director sobre los aportes recibidos.



Capital

Junto a la Municipalidad de la Ciudad, y los vecinos del barrio San Martín, se está trabajando en la renovación integral del espacio público denominado Plaza de los Niños.



El objetivo es acondicionar, poner en valor y darle utilidad a esta plaza, ubicada en calles Los Nogales y Cacheuta de ese barrio.



Se trata de un sector muy poblado y transitado por la gente del lugar, dado que está ubicado estratégicamente. "Es un espacio que había sido recuperado por la comunidad pero que estaba prácticamente en desuso. Hoy esta acción conjunta del Municipio y Fundación Grupo América es extremadamente positiva, porque es una obra muy reclamada por los vecinos", expresó la secretaria de Gobierno capitalina, Natacha Eisenchlas.



Es un proyecto destinado a los vecinos de la zona, para que puedan tener un área apropiada donde promover la participación y la inclusión comunitaria a través de reuniones, actividades deportivas, teatro, danzas, talleres y otras actividaes.



El trabajo que se está realizando incluirá juegos, nueva vegetación, otro mobiliario y cierre perimetral. Todo ha sido desarrollado de acuerdo a las necesidades de los vecinos.



"Desde la Municipalidad de Ciudad estamos muy contentos con este trabajo que hemos encarado junto a la Fundación Grupo América, porque entendemos que ninguna parte de la comunidad puede tener éxito trabajando sola. Esta obra se traduce en un cambio para la gente del barrio y de las zonas aledañas, brindando un lugar de encuentro familiar, que se traduce en beneficios como recreación, actividades deportivas, actividades para toda la familia, más iluminación, mayor seguridad, y espacios donde promover el encuentro comunitario", manifestó la funcionaria municipal.



Con estas acciones se pone de manifiesto el compromiso que Fundación Grupo América asumió hace más de 12 años con los mendocinos y que renueva cada año con la realización del Almuerzo de Vendimia Solidaria, encuentro que el próximo fin de semana tendrá una nueva edición en el puesto San Isidro.