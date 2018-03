Unidos por los niños, niñas y adolescentes

Claudia Veloce Lucero

Hace 25 años surgía en nuestra provincia FEDEM, federación de organizaciones no gubernamentales que trabajan por la niñez y la adolescencia.



En ese momento, un par de instituciones con distintas realidades, pero con el mismo objetivo, sintieron la necesidad de trabajar articulada y transversalmente estas temáticas. Eran pocas asociaciones, que no estaban formalmente constituidas, ni vinculadas a lo estatal. Entonces surgió la inquietud y la necesidad de la federación. Lo cual constituye toda una innovación, porque no hay otras provincias que la tengan.



FEDEM tiene una fuerte base vinculada con las leyes de minoridad e infancia, sobre todo porque muchos de sus integrantes son referentes en estas temáticas, e incluso algunos han sido presidentes del Consejo de Niñez y Adolescencia de la provincia.



Hoy la federación nuclea a más de 30 organizaciones del tercer sector que tienen como interés principal la defensa de los niños y adolescentes, basados siempre en la declaración de Naciones Unidas respecto a los derechos de los niños, y en la Ley 26.061 (de protección integral de niños, niñas y adolescentes).



"Llevamos adelante una labor integrada junto con los municipios, la provincia y la Nación. Por ello participamos en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas de minoridad. Colaboramos con el Estado, siendo el brazo efector de estas políticas, e interviniendo para que las mismas lleguen a la gente, al territorio. Además gestionamos un apoyo técnico para promover y fortalecer el accionar de las distintas instituciones involucradas" detalló Graciela Bacarelli, presidenta de esta organización.



De las ONG que forman parte de FEDEM, muchas tienen servicios educativos de orientación social (SEOS) y también cuentan con centros de apoyo educativos (CAE). Ambos funcionan a través de un subsidio de Dirección General de Escuelas.



En la actualidad se encuentran trabajando para que salga la ley de las organizaciones de la sociedad civil, realizan aportes en temas referidos a la educación y tienen como una de las metas para este año ampliar la base de quienes conforman FEDEM. Desean incorporar organizaciones nuevas, que estén ya conformadas o que necesiten de su colaboración para poder hacerlo, a través de un consejo asesor que los guíe acerca de la viabilidad de los diferentes proyectos.



"Nuestro sueño es poder aportar todos los días un poco más a las organizaciones y fortalecerlas desde todas las aristas posibles. En lo técnico, haciendo cada vez más formal el trabajo de las mismas, que estén cada vez más relacionadas con la ley. Y además que tengan una mirada transversal y abarcadora de los programas que hacen a niñez y adolescencia", enfatizó Graciela.



"A mí esto de poder ayudar y colaborar en niñez y adolescencia me ha movilizado siempre, siento como una misión en mi vida el poder colaborar para que los niños y adolescentes tengan un país con más equidad e igualdad para ellos", concluyó Graciela Bacarelli.