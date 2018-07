Trabajar con las plantas y reciclar la vida propia

Claudia Veloce Lucero

En el año 2007 un grupo de docentes del CENS 3-440 Profesor Ricardo Benito Videla, del barrio Belgrano en Las Heras crearon la Asociación Gestión Nativa.







Esta es una organización civil sin fines de lucro, nacida de la preocupación de estos profesores por articular la educación con el trabajo comunitario, junto con el objetivo y la necesidad de que la escuela no pasara por la vida de los estudiantes sin generar un cambio significativo en sus vidas.





Atentos a las necesidades comunitarias, se plantearon conocer más el contexto de los alumnos e insertarse en él.







"Desde allí surge la invitación a producir plantas nativas para empezar a trabajar en la reforestación de un cerro del lugar del cual se extraen los minerales para la fabricación del cemento", comentó Mercedes Cisternas, miembro de la asociación.





Así, aprendiendo de plantas nativas e involucrándose con la gente del lugar la institución fue creciendo y pasando por diversos períodos y etapas. Pero siempre concentrados en la producción de plantas nativas, cactus y crasas. Actualmente cuentan también con una huerta y elaboran además conservas y dulces para vender.







Buscan con este trabajo dar respuestas sociales, ambientales, culturales, productivas y económicas, pero siempre con el objetivo claro de promover la integración y el desarrollo de las personas. Para ello, brindan charlas, talleres de capacitación no formal y cursos de herramientas sociolaborales.







Trabajan articuladamente con el estado, diferentes empresas y la comunidad. Buscando la forma de auto sostenerse con su propio trabajo.







"Ya sea en la planta de producción de conservas y dulces, los productos de la huerta o nuestros servicios de capacitación y educación para aquellas entidades que lo soliciten. Como lo hicimos con el Municipio de Las Heras, con el cual llevamos a cabo la articulación para la terminalidad primaria y secundaria de los empleados del Municipio", señaló Mercedes.







Buscan, en definitiva, llegar a las mujeres y los jóvenes de los barrios, recuperando sus historias, para poder darles una oportunidad a quien lo necesiten, así como lo hicieron con ellas.





Liliana Vera es una de las estudiantes que egresaron del CENS Profesor Ricardo Benito Videla y forma parte de Gestión Nativa desde sus inicios. Liliana comentó: "A mí me costó barbaridades salir adelante en mi vida porque vengo de una familia muy humilde, crecí en Costa de Araujo, con un papá alcohólico y la peleé desde chiquitita. Terminé la primaria y la secundaria siendo ya grande. Las cosas nunca me resultaron fáciles, pero pude salir adelante y ese es lo más importante, empoderarse y saber que si se puede. Hoy esto no es para mí un trabajo, es mi vida".





Hoy quienes forman parte de esta asociación y de esta comunidad son por propia definición, mujeres recuperadas. Que dedican sus días, y sus vidas para hacer con las plantas lo que la vida hizo con ellas: sanar lo dañado.







"Esto tiene mucho que ver con la simbología de las plantas que nosotros producimos, que hacemos, que son plantas para re forestar, para sanar, lo que ha sido dañado. Como nosotros hacemos con nuestras vidas, remediarnos a nosotros mismas. Y eso lo logramos a través del trabajo con la tierra, con las plantas", finalizó Mercedes Cisternas.