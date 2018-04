Rescates por amor a los animales

Amar la vida es hacerlo en todas sus expresiones. Por ello, un grupo de voluntarios de nuestra provincia amantes de los animales crearon la asociación PEMPA, Protectora de Equinos Mendocinos Podemos Ayudarlos.



Esta institución es la única en Mendoza que se dedica al cuidado y protección de los caballos. Surgió en el año 2014, y desde entonces trabaja incansablemente por los equinos. Se dedicaron a estos animales porque desde sus inicios notaron que no existía ninguna institución que se ocupara del maltrato hacia ellos, como sí lo hacían con otros animales.



Actualmente, PEMPA está integrada por una comisión directiva de tres miembros y alrededor de 15 voluntarios, más algunos colabores externos. Trabajan en un campo prestado en Fray Luis Beltrán. Allí, se organizan por grupos, entre quienes se dividen las tareas de limpieza, las guardias, les llevan alimentos, se encargan de las medicaciones, de inyectarlos, de controlarlos y fundamentalmente de darles mucho amor.



Los rescates de estos animales maltratados se hacen luego de una denuncia: "Tratamos de llegar a la persona que tiene el animal con el apoyo de la institución y la intervención policial. Constatado el maltrato, se avisa a policía rural y se secuestra el caballo, que es llevado al campo donde trabajamos.

La otra vía de ingreso es a través de los rastrillajes que realiza la Policía Rural, donde aquellos equinos que están en la vía pública sin papeles o que sufren algún accidente son judicializados y nos los derivan a nosotros hasta que se resuelva su situación", explicó Mariela De Longo, integrante de PEMPA.



Los procesos de recuperación son muy largos, llevan de 6 a 8 meses como mínimo, porque los caballos llegan en muy malas condiciones. Aquellos que se encuentran un poco mejor son dados en adopción a una familia, que acepta y entiende que bajo ningún concepto el animal puede ser usado para trabajar. Se firma un contrato de comodato y se hace un seguimiento. De no cumplir con los requisitos de atención a los animales, éstos vuelven a la asociación.



Luego de estos años de trabajar dando amor a los animales, y concientizando a la sociedad, PEMPA tiene más de 100 adopciones realizadas con éxito. "Si bien nuestra tarea es el rescate, recuperarlos e insertarlos en una adopción responsable incluye muchas cosas más. No sólo es recuperarlos físicamente, de sus heridas, de su desnutrición, sino también del alma. Los caballos son tan nobles que luego de un largo proceso, donde son amados, ellos vuelven a confiar en el ser humano", comentó Jerónimo Allende miembro de la asociación.



El tema del maltrato animal va cambiando de a poco, "la gente va tomando cada vez más conciencia y entendiendo de qué se trata. Es un cambio cultural al que aún le falta mucho, porque los ingresos de animales en mal estado no cesan", señaló Jerónimo.



Por eso desde PEMPA insisten en que la gente visite el campo donde funcionan y vean el trabajo que allí se hace, que conozcan a los animales y sus historias, que se involucren.



Como muchas de las organizaciones que abrazan causas solidarias, tienen varias necesidades. Se puede colaborar a través de un aporte para comprar fardos de pasto, alimento balanceado, medicación o sumando horas de amor y cuidado para recuperar a estos caballos.



En PEMPA necesitan del apoyo de todos para que estos animales dejen de ser maltratados y puedan finalmente vivir en las condiciones dignas que merecen.



Para mayor

información pueden comunicarse al 02615263937

o por Facebook a

Asociación PEMPA

o en la sede: 9 de Julio 3041 de Ciudad, de 9 a 17